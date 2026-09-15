Estudiantes de Cúcuta buscan apoyo para viajar a concurso de mecatrónica en Montería
Representarán al departamento Norte de Santander en un concurso nacional.
Cúcuta
Comprometidos con su aprendizaje y apasionados por la mecatrónica, estudiantes de la Institución Educativa Carlos Pérez Escalante de San Luis, en Cúcuta, fueron seleccionados para representar a Norte de Santander en un concurso nacional que se llevará a cabo en Montería.
Los menores hacen parte del Semillero de Fuego, un espacio académico en el que desarrollan proyectos a partir del aprovechamiento de residuos eléctricos y electrónicos.
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“Agarran televisores viejos, celulares y todo dispositivo que la gente dice que ya no tiene uso y ellos le dan nuevo uso”, explicó durante una entrevista con Caracol Radio, Nubia Misse, tía de uno de los integrantes del semillero.
Con estos materiales, los estudiantes elaboran diferentes dispositivos y proyectos, entre ellos lámparas y calentadores de agua, demostrando cómo los residuos eléctricos pueden convertirse en herramientas para desarrollar soluciones innovadoras.
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Cerca de 30 estudiantes representarían a Norte de Santander
De acuerdo con Misse, son cerca de 30 estudiantes, entre los grados cuarto de primeria y undécimo, los que hacen parte del Semillero de Fuego y quienes actualmente están en una ardua misión: conseguir los recursos para poder realizar su viaje.
Las familias de los estudiantes están adelantando diferentes campañas para lograr que los menores logren viajar a Montería y representar al departamento Norte de Santander, en este concurso nacional de mecatrónica.
“Son niños de bajos recursos. Incluso hay niños que vienen a estudiar desde Ureña”, señaló Misse.
Piden apoyo a autoridades para cumplir el viaje
Ante esta situación, las familias están haciendo un llamado al alcalde, al gobernador y congresistas por Norte de Santander, con el propósito de conseguir apoyo para financiar el viaje.
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“La única ilusión que tienen es viajar y solo pedimos eso, que nos colaboren para que los niños puedan ir a su concurso a Montería”.
Mientras los estudiantes continúan con sus proyectos, los padres de familia y la comunidad educativa adelantan las gestiones para lograr que los menores participen en este concurso nacional, que se desarrollará del 7 al 9 de octubre del presente año.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...