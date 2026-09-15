Comercio se prepara para Amor y Amistad

Cúcuta

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Cúcuta encendió motores para dinamizar la economía local durante la jornada comercial de Amor y Amistad.

En medio de un panorama retador para el comercio nortesantandereano, la administración municipal articula esfuerzos con gremios como FENALCO, la Cámara de Comercio y la Gobernación para visibilizar la oferta de los centros comerciales y establecimientos de la ciudad mediante campañas digitales en la página de la Alcaldía.

Frente a la preocupación que vive la región, la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Cúcuta, Lorena Gegen, señaló cuál es la importancia de respaldar la productividad local en esta temporada.

“Visitemos los restaurantes, visitemos los centros comerciales y visitemos todos esos establecimientos que realmente necesitan nuestro apoyo en este momento, que se han visto afectados por diferentes variables económicas como es la caída del dólar y la dificultad de frontera que hay entre Colombia y Venezuela.”

Para contrarrestar la baja en las cifras de ventas, la Secretaría enfoca sus acciones en la apropiación del mercado interno y la apertura de espacios comerciales no convencionales.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la articulación con grandes cadenas de supermercados como tiendas Ara, D1, Olímpica, Betel y Los Montes, permitiendo que emprendedores locales expongan sus productos directamente en la canasta familiar.

Para responder a la desaceleración del consumo evidenciado en los últimos meses, Lorena enfatizó en la apropiación de nuestros productos y apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestra región.

“Nuestras estrategias siempre serán primero tener ese sentido de pertenencia de que cucuteño compre cucuteño. A veces compramos, por ejemplo, tecnología en otras partes de Colombia, compramos insumos en otras partes de Colombia o en otros países, incluso importamos de otros países productos que son realizados dentro de nuestro territorio. Entonces, lo primero es incentivar el consumo local, para que tengamos esa apropiación y ese sentido de pertenencia por lo nuestro.” dijo la funcionaria.

También reiteró el llamado a los empresarios para sumarse a esta red de apoyo, aprovechando los servicios gratuitos de la Alcaldía en formalización, microcréditos, fortalecimiento en marketing digital y relacionamiento comercial entre gremios para asegurar que el impacto económico crezca no solo en este mes, sino en lo que resta del año.