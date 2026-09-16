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16 sep 2026 Actualizado 11:03

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Cúcuta

Autoridades adelantan operativos contra migrantes ilegales

Secretario de seguridad ciudadana lidera las acciones

Operativos de Migración Colombia / Foto Archivo

Operativos de Migración Colombia / Foto Archivo(Foto cortesía Migración Colombia )

Operativos de Migración Colombia / Foto Archivo
Cúcuta
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Cúcuta

Hasta la zona de frontera se extendieron las acciones de las autoridades para revisar las condiciones de los migrantes en esta zona del país.

Después del anuncio del gobierno nacional de poner freno a quienes se encuentran en el país de manera ilegal y delinquiendo, serán deportados.

Las acciones de Migración Colombia se adelantaron en la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta y buscan revisar las condiciones en que se encuentran los extranjeros.

El secretario de seguridad ciudadana Edwin Cardona dijo que “estas acciones hacen parte de procedimientos que hemos venido aplicando en materia de seguridad y control y que van hacer reforzados de acuerdo a las nuevas instrucciones del gobierno nacional”.

Indicó el funcionario que “quienes se encuentren en condición legal y dando cumplimiento a las normas de permanencia en nuestro país no tendrán inconvenientes”.

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