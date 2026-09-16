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16 sep 2026 Actualizado 11:15

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Cúcuta

Autoridades rechazan siembra de campos minados en el Catatumbo

Comisionado de Paz pide respeto por el derecho internacional humanitario

Luis Fernando Niño

Luis Fernando Niño(Gobernación de Norte de Santander)

Luis Fernando Niño
Cúcuta
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Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander han rechazado el aumento de la siembra de minas anti persona por parte de los grupos alzados en armas que delinquen en la región y que han cobran vidas.

El Comisionado de Paz del departamento Luis Fernando Niño expresó su preocupación por las acciones violentas contra los civiles, al norte del departamento.

“Estas acciones son una flagrante violación al derecho internacional humanitario, lamentablemente se ha perdido el respeto por los mínimos humanitarios en esta guerra” manifestó.

La más reciente víctima es un joven de 17 años en la zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.

Indicó el funcionario que “lamentablemente las acciones por la disputa territorial que mantiene el frente 33 de las farc y el ELN han agudizado la situación de violencia en el territorio”.

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