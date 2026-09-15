Comercio de Cúcuta propone “frente común” para reactivar las ventas

Cúcuta.

El sector comercio de Cúcuta plantea la creación de un “frente común” entre los gremios económicos y las autoridades locales y departamentales, con el propósito de definir estrategias que permitan reactivar las ventas y fortalecer la actividad comercial durante los últimos meses del año.

La propuesta es liderada por Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Norte de Santander, quien señaló que la iniciativa busca reunir al Comité Intergremial, la Cámara de Comercio, Fenalco y las secretarías de la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación.

“Es mirar y sentarnos a crear estrategias desde todos los sectores para poder empezar otra vez a activarnos”, explicó Quintero a Caracol Radio.

El dirigente gremial aseguró que existen varios factores que están impactando la actividad comercial, entre ellos la seguridad, la movilidad en el área metropolitana y la disminución en la llegada de compradores venezolanos.

En este último aspecto, Quintero señaló que la variación en la tasa de cambio también ha incidido en la decisión de los ciudadanos venezolanos de cruzar hacia Cúcuta para realizar sus compras.

“En diciembre del año pasado el dólar estaba por encima de los cuatro mil, hoy estamos rondando los tres mil cien, tres mil doscientos, pues bastante la diferencia y eso no genera esa expectativa para que ellos vengan a hacer sus compras aquí a Cúcuta”, indicó el presidente.

A esto se suma, según el gremio, el cambio en la dinámica del cobro de remesas, pues parte de los ciudadanos venezolanos que anteriormente se desplazaban hasta Cúcuta para recibir giros del exterior, ahora pueden hacerlo directamente en Venezuela.

Para el sector comercial, otro de los puntos que debe ser revisado dentro de este Frente Común es la movilidad en el área metropolitana, particularmente las medidas y controles que, según Quintero, pueden estar afectando al ingreso de vehículos venezolanos hacia Cúcuta.

“El venezolano está acostumbrado a venir a Cúcuta en su vehículo y les estamos tirado el primer balde de agua caliente desde Villa del Rosario, desde la entrada de Cúcuta”, manifestó.

La propuesta también contempla la participación de las autoridades de seguridad, las secretarías de Desarrollo Económico y los responsables de movilidad y tránsito del área metropolitana, con el objetivo de articular acciones que permitan mejorar las condiciones para comerciantes y visitantes.

Quintero insistió en que la intención es que esta articulación permita preparar una estrategia conjunta de cara a la temporada de fin de año que representa uno de los periodos de mayor movimiento para establecimientos comerciales, centros comerciales, restaurantes y bares.

“Queremos es organizar ese Frente Común, sentarnos a ver cómo nos reorganizamos para que esta temporada de fin de año, pues obviamente sea excelente y la mejor para todos los gremios económicos de la ciudad”, puntualizó Eduardo Quintero.