Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 15 de septiembre de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este martes 15 de septiembre de 2026.

El valor del dólar en el país se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Dólar hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 15 de septiembre se ubicará en 842,20 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 977,87 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 125,56 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,32 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,01 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 873,66 // Venta: 881,07

N58 Banco Digital:

Compra: 833,83 // Venta: 833,95

Banesco:

Compra: 870,60 // Venta: 914,93

Banco Exterior:

Compra: 903,70 // Venta: 921,78

BBVA Provincial:

Compra: 834,86 // Venta: 886,99

Otras instituciones:

Compra: 878,06 // Venta: 886,99

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 107,55 dólares, lo que representa un crecimiento del 1,56% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 108,43 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 105,14 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales de ciudadanos venezolanos puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. Sin embargo, la plataforma está diseñada para realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento, es decir, solo se podrá solicitar el documento si se solicita en el día correspondiente al número con el que finaliza la cédula :

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para solicitar el documento, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela .

. Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

con su usuario o si aún no tiene una cuenta. Seleccione la opción “trámites internacionales” y diligencie la información solicitada.

y diligencie la información solicitada. Confirme los datos y espere el envío del documento al correo que se ha puesto al momento del registro.

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