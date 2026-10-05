Junta Directiva de la ANDI aceptó la renuncia de Bruce Mac Master

Para Bruce Mac Master, Director de la ANDI, una economía estable impulsa también una democracia estable. | Foto: Prisa Media Colombia

La junta directiva de la Andi aceptó este lunes la renuncia de Bruce Mac Master, quien estuvo 13 años liderando este gremio de empresarios y, en los próximos días, comenzará la búsqueda del sucesor.

La junta le agradeció al saliente dirigente gremial y afirmó que bajo su liderazgo, la Asociación enfrentó crisis fiscales, afrontó la pandemia, momentos de conflictividad social, tensiones institucionales y amenazas a la democracia y al equilibrio de poderes, “aportando siempre propuestas, construyendo soluciones y defendiendo la institucionalidad”.

En este mismo sentido afirmó que “su gestión dejó una huella profunda en la defensa -siempre valiente y siempre constructiva- del sector productivo, de las libertades y del diálogo como camino para el país”.

“Trabajar de manera constructiva con el Gobierno”

Y es que se ha señalado que hubo presiones por parte del Gobierno que llevaron a la salida del Mac Master, pues no estarían de acuerdo con ese nombramiento y lo habrían vetado de reunirse con ministros y con el Presidente.

En línea con esto, la junta del gremio también expresó su voluntad “de trabajar de manera constructiva con el Gobierno Nacional, manteniendo abiertos los espacios de interlocución y contribuyendo, como lo ha hecho durante toda su existencia, a las soluciones que el país requiere”.

También reafirmó “el papel que le corresponde en la coordinación y promoción de un trabajo armónico entre el sector público y el sector privado, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional”.

¿Quien dirigirá el gremio?

La junta señaló que en los próximos días, al poner en marcha sus procesos institucionales, integrará el comité que liderará la tarea de buscar al sucesor o a la sucesora del doctor Mac Master.

Entre los nombres que más suenan, están:

(Puede leer: ¿Quién reemplazará a Bruce Mac Master? Así está el sonajero para la Presidencia de la ANDI)

María Paula Correa , quien conoce al presidente De la Espriella y a la primera dama.

, quien conoce al presidente De la Espriella y a la primera dama. María Claudia Lacouture , presidenta de LA Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)

, presidenta de LA Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) Flavia Santoro, expresidenta de ProColombia durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).

¿Por qué renunció Bruce Mac Master?

Mac Master reveló en su carta de renuncia que esta se dio da, entre otros asuntos, por “circunstancias inesperadas y preocupantes que han hecho particularmente complejo el entorno de la Asociación, con potenciales efectos adversos sobre sus afiliados y sobre sus funcionarios”. El ahora expresidente de la ANDI aseguró que “múltiples presiones han afectado” la capacidad de la asociación de actuar libremente.

De hecho, agregó que, a pesar de los esfuerzos de mantener el diálogo abierto entre la ANDI, el Gobierno y otros actores, estos “resultaron infructuosos”.

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