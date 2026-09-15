Socio venezolano de EEUU en explotación petrolera habría sido beneficiario de desfalco Termomorichal

Alejandro Betancourt, el hombre que se convirtió en el gran ‘zar’ del petróleo venezolano para el Gobierno de los Estados Unidos, sería pieza clave en el proceso para conocer la verdad sobre el pago de los 42 millones de dólares de sobreprecio en la entrega de las plantas de Termomorichal durante la administración de Ricardo Roa en Ecopetrol.

De hecho, el caso Termomorichal tiene el sello de los negocios que hicieron multimillonario a Betancourt cuando se dedicó a la construcción de plantas de generación de energía en Venezuela por las cuales le pagaron cerca de 5.000 millones de dólares, a pesar de que el costo real de lo que entregó no supera los 2.100 millones de dólares. Así lo revelaron informes de Transparencia Venezuela y una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela presentados en los años 2017 y 2018.

La relación de Termomorichal , Alejandro Betancourt y su también socio en los negocios con Venezuela, Francisco Convit, quedó en evidencia en el due diligence que se presentó el 8 de junio de 2023 a la junta directiva. Allí se indica con claridad que ellos dos, junto con William Vélez, son los beneficiarios reales del contrato que en aquel entonces Ecopetrol pagaba para la construcción y operación de Termomorichal.

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A esto se suma un elemento que ha pasado desapercibido a la opinión pública: un pequeño pie de página que aparece en el reporte de los estados financieros de Termomorichal del año 2024, cuando se hizo el pago de lo 42 millones de dólares que nunca se debieron pagar.

En este texto, se establece con claridad que la mayor parte del dinero iría directamente a la cuenta de Genser Power Inc, sociedad creada por Alejandro Betancourt en las Islas Vírgenes Británicas y principal accionista de Termomorichal.

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El pequeño párrafo señala con claridad que el pago de los dividendos de ese año se hará por medio del Banco de la República a la sociedad Genser Power, un trámite que se da únicamente cuando se debe hacer el traslado de grandes cantidades de dinero a cuentas fuera del país.

Esta situación, que no ha sido mencionada por las autoridades, garantiza una absoluta opacidad respecto al destino final de los recursos que se habrían sustraído de manera irregular de la petrolera estatal. Esta revelación demostraría que más que William Vélez, habría sido el venezolano Betancourt quien se lucró con el pago irregular autorizado por un comité que Ricardo Roa insiste en denominar como independiente.

Lea aquí: Las contradicciones de Ecopetrol y Serafino Iácono en el caso del apartamento de Roa y Termomorichal

Sin embargo, la independencia de dicho comité queda en duda cuando se verifica lo que pasó con sus integrantes poco tiempo antes o después de que en W Radio y Caracol Radio se empezara a hablar del tema: fueron ascendidos dentro de la compañía.

Héctor Leonardo Solarte pasó del cargo “gerente de operaciones” a “vicepresidente de gas”

pasó del cargo “gerente de operaciones” a “vicepresidente de gas” Andrés Felipe Mahecha pasó de “coordinador de energía” a “coordinador de ingeniería regional” con mayor salario y sede en Bogotá a nivel de alta dirección.

pasó de “coordinador de energía” a “coordinador de ingeniería regional” con mayor salario y sede en Bogotá a nivel de alta dirección. Alexánder Cardona pasó de jefe de mantenimiento en Rubiales a Gerente de Activo CPO-09.

En contraste, el único funcionario que en su momento se opuso al pago, Jorge Gama, terminó siendo despedido de Ecopetrol.

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El mismo Gama registró en su cuenta de Linkedin la noticia de su salida de la empresa.

Entre sus frases de despedida señaló lo siguiente:

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“Mi salida, aunque no fue una decisión personal, la asumo con gratitud y entereza. El cambio puede ser incómodo, pero también es la antesala de nuevas oportunidades (...). Me despido con la frente en alto. El compromiso y la integridad que me han guiado siguen intactos”, escribió.

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