Dólar HOY 6 de octubre 2026 en Colombia: volvió a bajar la TRM para este martes

El dólar estadounidense es la divisa más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por tal forma, la variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Dólar hoy Banco de la República

El dólar inicia este 6 de octubre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.209,78 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 5 de octubre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera mantiene la tendencia a la baja frente a la moneda local.

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Valor dólar hoy Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 6 de octubre las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.230 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.230 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.390 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.390 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.240 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.240 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

De igual forma, es importante recordar que aunque en ciertas ciudades del país no se registra un valor exacto para la tasa de cambio, eso no significa que no se estén llevando a cabo las actividades de cambiarias.

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Dólar canadiense a peso colombiano

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este martes 6 de octubre la divisa se encuentra con una cotización de $2.241,13 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró una baja de $53,41 pesos colombianos, equivalente al -2,33%.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.598,43 pesos colombianos. En comparación con el reporte anterior, la divisa registró una caída de $62,61 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1.71%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 87,99 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una baja de 1,52%. Para hoy 6 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 90,04 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 86,88 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 98,89 dólares, lo que representa un decrecimiento del 2,40% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 100,99 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 97,09 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para está jornada, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 86.006,2 dólares, lo que representa una variación de -243,2 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un -0,30%.

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