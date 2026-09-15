Así funciona el millonario negocio detrás del amarillo septiembre

Las flores amarillas volverán a ser protagonistas este 21 de septiembre. La tradición, popularizada en redes sociales a partir de la serie argentina Floricienta, lleva a miles de personas a regalar girasoles, rosas y otras flores de este color como símbolo de amor, amistad, alegría y nuevos comienzos.

Pero detrás de esos ramos hay mucho más que una tendencia. Septiembre es también una fecha importante para el comercio y para una industria que tiene un peso significativo en la economía colombiana.

Amor y Amistad, que se celebra este mes, es una de las principales temporadas comerciales del tercer trimestre. Según las proyecciones de Fenalco Bogotá Cundinamarca, para septiembre se esperan crecimientos en las ventas de varios sectores frente al mismo mes de 2025: 16 % en restaurantes, 15 % en víveres, licores y abarrotes, 11 % en entretenimiento y 9 % en productos cosméticos y de cuidado personal.

Las flores también hacen parte de ese movimiento. Fenalco señala que las exportaciones de flores desde Bogotá registraron en septiembre de 2025 un crecimiento mensual del 32 %, el mayor del segundo semestre.

Así, la tradición de regalar flores amarillas se encuentra con una fecha que mueve buena parte del comercio, mientras algunas personas buscan un ramo amarillo para regalar a su pareja, amigos o familiares, otros sectores también se preparan para recibir el aumento de consumidores durante Amor y Amistad.

Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo, después de Países Bajos. En 2025, el país alcanzó exportaciones cercanas a los 2.500 millones de dólares y contó con más de 10.000 hectáreas cultivadas. Además, el sector genera más de 200.000 empleos directos e indirectos.

La mayor parte de esta producción está concentrada en dos departamentos: Cundinamarca representa el 71 % y Antioquia el 27 % de la producción nacional. En conjunto, las flores representan el 5,8 % del valor de la producción agropecuaria del país y el 4,7 % de sus exportaciones totales.

El negocio también tiene una fuerte presencia internacional. Cerca del 97 % de la producción colombiana de flores se destina a mercados extranjeros, principalmente Estados Unidos. Durante la temporada de San Valentín, por ejemplo, Colombia exporta alrededor de 500 millones de flores, equivalentes al 12 % de su producción anual.

Estados Unidos es especialmente importante para esta industria, ya que concentra cerca del 80 % de las exportaciones de flores colombianas, con ventas que rondan los 2.000 millones de dólares al año, según Asocolflores.

¿Qué pasa con los aranceles?

Desde el 24 de julio de 2026, las flores colombianas deben pagar un arancel adicional de 12,5 % al ingresar a Estados Unidos.

Antes de esta medida, el sector tenía un arancel de 0 % gracias al Tratado de Libre Comercio entre ambos países. El nuevo impuesto cambia las condiciones con las que Colombia competía en ese mercado. Un arancel del 10 % habría representado alrededor de 200 millones de dólares anuales para el sector.

La medida fue anunciada por Estados Unidos dentro de un grupo de nuevos aranceles aplicados a productos de varios países. En el caso colombiano, la decisión estuvo relacionada con la evaluación de las medidas del país para evitar la entrada de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Asocolflores había pedido que las flores fueran excluidas de esta medida.

El comportamiento del dólar

Para una industria que vende la mayor parte de su producción en el exterior, una tasa de cambio menos favorable puede reducir los ingresos que reciben los productores cuando convierten sus ventas internacionales a pesos.

Al mismo tiempo, el sector enfrenta costos de producción, transporte y laborales que presionan sus márgenes. Por eso, una variación en el dólar puede terminar afectando cuánto dinero queda para los productores después de cubrir esos gastos.

El fenómeno de El Niño

El Ideam informó el 10 de septiembre que las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose y que existe una probabilidad superior al 90 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026. El organismo también señaló que existe una probabilidad del 75 % de que este sea el evento de El Niño más intenso de los últimos 76 años.

Para la floricultura, el comportamiento del clima es especialmente importante porque las altas temperaturas y los cambios en las condiciones de agua pueden afectar los cultivos y aumentar los costos de producción.

El impacto no se limita a los productores. Una menor oferta de algunos productos agrícolas puede generar presiones sobre los precios de los alimentos y, con ello, sobre la inflación.

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La floricultura también tiene un importante componente laboral. Cerca del 60 % de los empleos directos son ocupados por mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre problemas como el aumento de las jornadas durante las temporadas de mayor trabajo, además de situaciones relacionadas con brechas de género, violencia y dificultades para ascender laboralmente.

A pesar de estos retos, la floricultura continúa siendo una de las principales actividades agrícolas de exportación de Colombia y una fuente importante de empleo rural.

Y mientras el sector enfrenta estos desafíos, septiembre mantiene su importancia para el comercio. Fenalco Bogotá Cundinamarca considera Amor y Amistad como un punto de inflexión para la actividad comercial del segundo semestre, porque después de esta fecha comienza una trayectoria ascendente hacia las principales temporadas de ventas de los últimos meses del año.

Por eso, el ramo amarillo que alguien compra para regalar este 21 de septiembre hace parte de una cadena mucho más grande.

Este 21 de septiembre, las flores amarillas son la muestra de una industria colombiana que mueve miles de millones de dólares y que ahora debe enfrentar un escenario internacional y climático cada vez más complejo.