James, Cuadrado y Jackson: últimas estrellas de Selección que llegaron a la Liga Colombiana

La Liga Colombiana ha vuelto a convertirse en destino para algunas de las principales figuras que ha tenido la Selección Colombia en los últimos años.

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Jackson Martínez son los nombres que recientemente han generado mayor expectativa con sus regresos al campeonato.

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James Rodríguez, uno de los grandes referentes de la historia de la Selección, fue anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional. El cucuteño regresa al país después de una carrera que lo llevó por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y Porto.

Juan Guillermo Cuadrado, por su parte, fue confirmado como nuevo jugador de Millonarios. El antioqueño vuelve al fútbol colombiano después de 17 años en Europa, donde defendió las camisetas de Juventus, Chelsea e Inter de Milán, entre otros.

A ellos se suma Jackson Martínez, quien recientemente se incorporó al Deportivo Independiente Medellín, en otro regreso de un delantero que tuvo una destacada etapa con la Selección Colombia y una importante trayectoria internacional.

Medellín reúne experiencia y talento

El DIM también cuenta con Juan Fernando Quintero, uno de los futbolistas más recordados de la generación dorada de Colombia. El mediocampista también es un reciente fichaje del conjunto antioqueño y compartirá camerino nuevamente con el recién llegado Jackson Martínez.

Junior y su dupla delantera

En Barranquilla también hay nombres de peso. Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel hacen parte de Junior, dos jugadores que han vestido la camiseta de Colombia y que ahora aportan su experiencia al conjunto rojiblanco.

Referentes en el Valle del Cauca

Carlos Bacca es otro de los jugadores que continúa activo en el campeonato colombiano, ahora con Deportivo Cali. El delantero también hizo parte de la Selección Colombia y tuvo una extensa carrera en Europa, especialmente con Sevilla, Villarreal y Milán.

En América de Cali aparece Adrián Ramos, otro de los delanteros importantes de la historia reciente de la selección. El atacante continúa vinculado al conjunto escarlata, actualmente líder del torneo finalización.

¿Qué más ídolos de la Selección han pasado por la Liga?

Entre los grandes nombres que siguen relacionados con el fútbol colombiano también aparece David Ospina, actualmente como agente libre, quien terminó su paso por Atlético Nacional en los últimos meses. El arquero fue durante años uno de los principales referentes de la selección y disputó varias Copas América y Mundiales con Colombia.

Radamel Falcao, máximo goleador histórico de la Selección Colombia, también se encuentra como agente libre después de su etapa con Millonarios. Su nombre continúa siendo uno de los más importantes de la generación que llevó al país de regreso a los primeros planos internacionales.

La lista también incluye a jugadores que ya cerraron su etapa profesional. Cristian Zapata en América de Cali y Carlos Sánchez en Independiente Santa Fe, son nombres que también tuvieron presencia en la máxima categoría del futbol profesional colombiano.