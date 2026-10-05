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05 oct 2026 Actualizado 23:50

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🔴EN VIVO Medellín vs Santa Fe HOY por Liga Colombiana 2026-ll : transmisión y minuto a minuto

Ambos equipos buscan ascender en el grupo de los ocho mejores.

Deportivo Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe este lunes 5 de octubre, en el cierre de la jornada 13 de la Liga Colombiana 2026-ll. El juego se celebra en el estadio Metropolitano de Itagüí a las 7:00 PM hora colombiana. Ambos equipos se encuentran al interior de los ocho mejores.

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¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto antioqueño viene de empatar 2-2 frente a Millonarios el pasado 29 de septiembre en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Por parte del conjunto cardenal, Santa Fe arriba a Itagüí tras la victoria 1-2 frente al Deportivo Pereira, el mismo 29 de septiembre en el Estadio Santiago de las Atalayas en la ciudad de Yopal.

Viva aquí la trasmisión del partido entre Medellín y Santa Fe

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