Santa Fe jugará partido en Mosquera y anuncia beneficio para abonados en próximo juego en El Campín

Independiente Santa Fe estará estrenando localía para definir su paso a los cuartos de final de la Copa Colombia. El cuadro Cardenal será local ante Fortaleza, nada más y nada menos, que en Mosquera.

El Estadio Municipal de Mosquera recibirá el compromiso por los octavos del certamen, decidiendo el que será el rival del Once Caldas en la próxima instancia. Tras las medidas tomadas, a raíz del temblor que sacudió al país el pasado 10 de agosto, el encuentro será a partido único.

¿A qué horas será el partido?

El juego Santa Fe Vs. Fortaleza, en el Estadio Municipal de Mosquera, se disputará a partir de las 2:00PM. El escenario deportivo tiene una capacidad para cerca de 3.000 espectadores, el club aún no ha definido cómo será la venta de entradas.

Santa Fe anunció beneficio para sus abonados en El Campín

De igual manera, el club anunció, a través de sus redes sociales, que obsequiará una boleta a todos sus abonados para el partido del próximo miércoles 14 de octubre, correspondiente por la séptima fecha del fútbol colombiano, el cual se disputará en el estadio El Campín a las 6:30PM.

La boleta será en compensación por el partido que debió jugarse a puerta cerrada contra Fortaleza el pasado 5 de septiembre por Liga, esto por el castigo que recibió el club por la invasión y desmanes presentados el pasado 22 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.