“Disfrutamos el invicto, es una motivación”: Pablo Peirano sobre el buen momento del Bucaramanga

Atlético Bucaramanga pasa por un momento inmejorable en Liga, actualmente es el único equipo invicto tras once fechas y es parcialmente tercero con 23 puntos. Pablo Peirano, entrenador del equipo, estuvo hablando en el VBar Caracol, luego de su más reciente victoria contra Junior.

El técnico uruguayo resaltó la cohesión que tienen sus dirigidos y explicó que es una de las razones del gran desempeño, “es un equipo que juega desde la union, desde la preparacion siempre tienen que funcionar como equipo y dentro del esquema se tienen que destacar las figuras”.

Bucaramanga es un equipo que propone y suma tanto fuera como dentro de casa, algo que su DT afirmó hace parte de su mentalidad: “intentar clasificar ganando solo de local es mediocre, para mí toca ganar también de visita. La camiseta, historia y antecedentes no se reflejan en el día de partido, hay que salir a ganar, es con la mentalidad con la que llevo el fútbol”

A estas alturas del campeonato el ‘Leopardo’ es el único club que no cuenta ninguna derrota. A pesar de ser un acontecimiento poco común, toman la presión de la racha de manera positiva. “El invicto lo disfrutamos, nos da confianza, nos sentimos bien y asimilamos la presión como una motivación. No sé cuantas veces se ha visto que en la fecha 11 con lo pareja que es la liga, lo disfrutamos, pero vamos partido a partido y con mucho esfuerzo”, afirmó el uruguayo.

Respecto a uno de los estandartes en su juego, la entrega física, Peirano se pronunció acerca del esfuerzo que sus, “estar juntos, tener ambición por el gol y trabajar en la parte defensiva es lo que nos representa y al hincha también, que ve un grupo que se entrega máximo y responde con resultados”.

El próximo juego del Atlético Bucaramanga será contra Águilas Doradas el próximo 13 de octubre en un duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga Colombiana, el conjunto santandereano nuevamente será local.