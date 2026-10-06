Daniel Torres: “Fue una persona, no cambia el concepto que tengo de la hinchada del DIM”

Daniel Torres en el momento de ser impactado por una moneda / Colprensa.

Independiente Santa Fe se trajo un triunfo clave de su visita al Deportivo Independiente Medellín. En juego por la fecha 13 del fútbol colombiano, el cuadro bogotano se impuso 0-1 en Itagüí, con un gol de cabeza de Víctor Moreno.

El partido, de ida y vuelta, especialmente en sus últimos minutos, se vio opacado por un vergonzoso hecho presentado a los 76 minutos del encuentro, cuando Daniel Torres fue sustituido por Kilian Toscano. Mientras abandonaba el terreno de juego, un aficionado local lo impactó en el rostro con una moneda.

Torres, con pasado en el Medellín, fue abucheado e insultado por los aficionados del Poderoso. El volante se detuvo un momento para aplaudir a los hinchas y fue entonces cuando la moneda impactó su frente, ocasionándole una cortada en el rostro y deteniéndose el encuentro por algunos minutos.

¿Qué dijo Daniel Torres?

Al final del partido, Daniel Torres se refirió a lo sucedido, en diálogo con el periodista Carlos Álvarz. El volante de 36 años aseguró que este hecho no empaña lo que siente por el Medellín y su hinchada.

Vea también: Así quedó Santa Fe en la tabla de posiciones de la Liga colombiana

“Paso de ingenuo un poco yo también, están las emociones, un partido en el que el local lo va perdiendo. Mi mensaje siempre fue de mostrarle el agradecimiento, lo que siento hacia el Medellín, por todo lo que me ha podido dar las veces que he podido estar acá”, reflexionó inicialmente.

Al respecto, añadió: “Es solamente una persona, eso no cambia el concepto que tengo de la hinchada, de la institución y fue alguien que apuntó muy bien, donde era”.

Le puede interesar: Reclasificación 2026: Cupos a torneos internacionales tras triunfo de Independiente Santa Fe

Daniel Torres defendió la camiseta del Medellín entre el 2015 y el 2016, y el 2022 y el 2023, justo antes de regresar al cuadro Cardenal, donde tuvo un primer ciclo entre el año 2007 y 2011, y un segundo periodo entre 2012 y 2015.