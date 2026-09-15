Gastrobares de Pereira aún luchan por recuperarse: el 46 % continúa cerrado
Los establecimientos, que lograron reabrir sus puertas, enfrentan una reducción significativa en sus ventas mientras avanza la recuperación de la ciudad.
Pereira
Casi la mitad de estos establecimientos aún no han podido retomar sus actividades tras las afectaciones del terremoto del 10 de agosto. A esto se suma la difícil situación de los negocios que ya están operando, pero que reportan una menor afluencia de clientes y una reducción significativa en sus ingresos.
El impacto va más allá de los negocios que permanecen sin abrir. Según Asobares Risaralda, la disminución en las ventas está afectando también a quienes retomaron operaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad de establecimientos que durante años hicieron parte de la dinámica económica y nocturna de la región.
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La dimensión del problema se refleja en el empleo: el gastroentretenimiento es actualmente uno de los sectores que más puestos de trabajo genera en Risaralda, con alrededor de 22.000 empleos, lo que significa que la crisis golpea no solo a propietarios, sino también a trabajadores y a toda la cadena que depende de esta actividad.
“Éramos 58 personas que hacíamos parte del equipo de trabajo. Nosotros como empresa dimos una parte del sueldo de agosto a cada persona, a cada integrante de nuestro equipo, pero ya nos queda muy difícil seguir sosteniendo esta nómina”, expresó Víctor Manuel Pérez, propietario de establecimientos nocturnos.
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Para el gremio, la recuperación del sector será uno de los retos de la etapa posterior a la emergencia. Reabrir las puertas no es suficiente si los clientes no regresan, por lo que ahora el desafío está en recuperar el consumo, dinamizar nuevamente la vida nocturna y evitar que las afectaciones económicas del terremoto terminen convirtiéndose en cierres definitivos y pérdida de empleos.