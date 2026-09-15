Gastrobares de Pereira aún luchan por recuperarse: el 46 % continúa cerrado

Pereira

Casi la mitad de estos establecimientos aún no han podido retomar sus actividades tras las afectaciones del terremoto del 10 de agosto. A esto se suma la difícil situación de los negocios que ya están operando, pero que reportan una menor afluencia de clientes y una reducción significativa en sus ingresos.

El impacto va más allá de los negocios que permanecen sin abrir. Según Asobares Risaralda, la disminución en las ventas está afectando también a quienes retomaron operaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad de establecimientos que durante años hicieron parte de la dinámica económica y nocturna de la región.

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La dimensión del problema se refleja en el empleo: el gastroentretenimiento es actualmente uno de los sectores que más puestos de trabajo genera en Risaralda, con alrededor de 22.000 empleos, lo que significa que la crisis golpea no solo a propietarios, sino también a trabajadores y a toda la cadena que depende de esta actividad.

“Éramos 58 personas que hacíamos parte del equipo de trabajo. Nosotros como empresa dimos una parte del sueldo de agosto a cada persona, a cada integrante de nuestro equipo, pero ya nos queda muy difícil seguir sosteniendo esta nómina”, expresó Víctor Manuel Pérez, propietario de establecimientos nocturnos.

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Para el gremio, la recuperación del sector será uno de los retos de la etapa posterior a la emergencia. Reabrir las puertas no es suficiente si los clientes no regresan, por lo que ahora el desafío está en recuperar el consumo, dinamizar nuevamente la vida nocturna y evitar que las afectaciones económicas del terremoto terminen convirtiéndose en cierres definitivos y pérdida de empleos.