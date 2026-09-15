Damnificados por terremoto en Pereira denuncian falta de atención: ¿qué dice el alcalde?

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre el estado en el que está la ciudad tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Este terremoto, que según dice el alcalde, “golpeó como nunca en la historia de la ciudad”, dejó impactos en la infraestructura, en los hogares pereiranos, en las instituciones educativas, dejando 47.000 familias damnificadas y un poco más de 110.000 personas.

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“Este es un hecho inédito en la historia de Pereira, pero aquí estamos avanzando de la mano de Dios, llenos de esperanza, por supuesto que no es fácil, no ha sido fácil, y esto va a tardar años, inclusive reconstruir la ciudad, pero aquí en Pereira lo que hay es liderazgo, lo que hay es civismo, y una ciudad llena de resiliencia, y sé que de la mano de Dios vamos a reconstruir esa gran Pereira”, dijo.

No obstante, a 6AM W han llegado varias denuncias de pereiranos, quienes afirman que la gestión de la Alcaldía no se ha visto tras la emergencia, hay quienes aseguran que hace más de un mes no han tenido ningún apoyo pese a haber perdido todo.

Ante esto, el alcalde negó las declaraciones de los ciudadanos, y destacó que sí han destinado recursos para apoyar a los cientos de damnificados.

Según el alcalde, desde su administración municipal se destinó el presupuesto que tenían para las fiestas de agosto, pero también se dispuso muchísimo más que eso.

“Hemos invertido en la atención. Identificamos cuatro mil familias cuyas viviendas tuvieron como mayor afectación los techos, implementamos el programa ‘Techo Digno’ y estamos avanzando con la entrega de estos techos a cuatro mil familias”, dijo.

Además, detalló que a los casi 3.500 vendedores informales les entregaron un apoyo económico de 1′000.000 de pesos. Incluso, reveló: “Ya estamos avanzando con la Cámara de Comercio para entregar a los primeros 1.400 comerciantes afectados, pequeños y comerciantes, un subsidio de 5’000.000 de pesos a cada uno”.

Y agregó: “Hace poco le dimos a los domiciliarios, cerca de 3.300 domiciliarios de la ciudad, en moto, un tanqueo, a todos, también lo hicimos con los taxistas, les dimos a los 2.500 taxistas, un apoyo en gasolina, pero también entendiendo que ahorita lo que se viene es un gran impacto en materia de desempleo, ya estamos en proceso de contratar 5.000 pereiranos, 5.000 personas medio tiempo con todas las prestaciones de ley para que nos ayuden en temas de limpieza, de ornato, de pintura, como una estrategia de apoyo mientras se va reactivando la economía”, afirmó.

Por la misma línea, reiteró que “la reacción ha sido inmediata”. No obstante, fue enfático en aclarar que son 110.000 personas afectadas, y según dice, las capacidades institucionales y presupuestales del municipio no tienen ninguna posibilidad de atender esa población.

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“47.000 familias acá dependemos del Gobierno Nacional”, dijo.

Finalmente resaltó: “Yo acabo de salir en cifras y conceptos como el tercer alcalde mejor calificado del país, y esto no es gratis, esto es producto de un reconocimiento que hay por la gestión que haya hecho en Pereira”.

“Si hay una administración municipal con esfuerzo propio, es esta administración, lo repito, acabo de crear un programa para ayudarle a las familias afectadas para contratar 5.000 pereiranos como parte del proceso o la estrategia para ayudarle a estas familias mientras se reactiva la economía”, dijo.