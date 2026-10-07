El Tren del Café, un proyecto que deberá demostrar su viabilidad ante el Gobierno Nacional. Foto: Gobernación de Risaralda.

Risaralda

El Tren del Café volvió a estar sobre la mesa del Gobierno Nacional durante el encuentro regional realizado en Pereira, donde se discutieron los proyectos que podrían hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La iniciativa, que busca conectar a Caldas y Risaralda mediante un corredor ferroviario, aparece dentro del portafolio presentado para la región con un valor estimado de $5,15 billones.

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Durante su intervención, el presidente Abelardo de la Espriella dejó claro que conoce el proyecto y que su administración está revisando las iniciativas planteadas desde los territorios, pero hizo una precisión frente a las expectativas regionales: antes de definir recursos o avanzar hacia su ejecución, cada propuesta deberá ser estudiada para determinar su viabilidad técnica, financiera y la manera en que podría desarrollarse en beneficio de la región.

“El hecho de que una iniciativa figure dentro de un portafolio no significa que esté aprobada, contratada y financiada. Precisamente para eso sirve una buena planeación, para no confundir deseos con proyectos, ni proyectos con promesas”, señaló el mandatario nacional.

La propuesta ferroviaria viene siendo impulsada de manera conjunta por Antioquia, Caldas y Risaralda y actualmente avanza en su estructuración, con estudios de factibilidad como uno de los pasos necesarios antes de determinar su viabilidad definitiva. El corredor contempla el tramo entre el sector del kilómetro 41, en Caldas, y Caimalito, en Risaralda, dentro de una apuesta de integración regional para fortalecer el transporte de carga y la conexión logística.

Para Risaralda, el proyecto representa una posibilidad de mejorar la conexión de su zona occidental con otros corredores productivos y con los sistemas portuarios del país, pero el siguiente paso estará en demostrar su viabilidad y definir cómo se financiaría una obra de esta magnitud.

“Es un proyecto estratégico para las regiones que digamos su misión final es poderse conectar con puertos en Antioquia y con el Puerto de Buenaventura para dinamizar el desarrollo territorial y generar nuevas economías en la región”, expresó Marcela Holguin, Gerente de Ferrocarriles de Antioquia.

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Así, el mensaje que queda después del encuentro regional es que el Tren del Café entra en una etapa en la que los estudios serán determinantes para definir su futuro. El proyecto hace parte de las apuestas de conectividad y transporte identificadas para el Eje Cafetero, pero ahora deberá superar la revisión técnica y financiera del Gobierno Nacional para establecer si puede convertirse en una obra ejecutable dentro de la planeación de los próximos años.