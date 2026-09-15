Equipo especializado iniciará este martes la búsqueda en tierra de la aeronave en zona del Tatamá

Pereira

Un equipo especializado de Búsqueda y Rescate de la Aeronáutica Civil llegó a Pueblo Rico, Risaralda, para preparar la operación con la que se busca llegar hasta el punto donde estaría la aeronave accidentada en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.

El personal, proveniente de Medellín, se reunió este lunes con autoridades municipales y departamentales para definir la logística, las condiciones de ingreso y la articulación necesaria para el operativo. Las labores de ubicación y rescate comenzarán desde las primeras horas de este martes 15 de septiembre, en una zona montañosa y de difícil acceso.

La misión tendrá como prioridad llegar al lugar identificado desde el aire, ubicar la aeronave y establecer la situación de sus ocupantes. En el despliegue participan organismos de socorro y autoridades de la región, en coordinación con la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Estamos hablando de una peña de más de 9000 pies de altura, la condición para ingresar es de forma aérea, por tierra no podemos llegar. Desde el momento que nos dimos cuenta de la situación, se coordinó con Aerocivil y Gobernación de Risaralda para poder realizar las labores de rescate”, confirmó Andrés Felipe Aguirre, asesor de la Alcaldía de Pueblo Rico.

La emergencia corresponde a una Aeronave Cessna T-206, matrícula HK-4985, con la que se perdió comunicación. Tras conocerse la situación fueron activados los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal.

Durante el rastreo realizado sobre la vereda Oscordó, en Pueblo Rico, un helicóptero UH-60 Black Hawk detectó indicios de un posible impacto en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. En las operaciones también han participado aeronaves Bell-212 y C-90, apoyadas con equipos de geolocalización.

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Con esa información como punto de partida, la operación de este martes se concentrará en avanzar hasta la zona señalada y verificar directamente lo ocurrido, mientras las autoridades mantienen la coordinación necesaria para desarrollar el rescate en medio de las complejas condiciones del terreno.