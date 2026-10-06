Fondo Milagro comenzará a disponer de $1 billón para atender territorios afectados por el terremoto

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que en noviembre se contratarán $2,7 billones adicionales.

Restrepo confirmó además que desde el lunes 5 de octubre quedó constituida la fiduciaria encargada del Fondo Milagro, un paso necesario para comenzar a disponer de los recursos destinados a la atención de la emergencia y la reconstrucción.

“Desde ayer quedó constituida la fiduciaria del Fondo Milagro, desde mañana arranca a disponer de recursos para atender la tragedia”, señaló el vicepresidente.

Según explicó, la primera disponibilidad será de $1 billón, mientras que durante noviembre se avanzará en la contratación de $2,7 billones adicionales.

Estos recursos estarán dirigidos a atender las necesidades derivadas del terremoto en cerca de 400 municipios afectados, en un proceso que deberá abarcar diferentes frentes de recuperación y reconstrucción.

El vicepresidente también se refirió a la participación del sector privado en la reconstrucción y destacó el mecanismo de Obras por Impuestos, que podrá ser utilizado en cualquiera de los municipios afectados por el terremoto.

Para esta estrategia se tendrá un cupo de $211.000 millones, con el propósito de facilitar la vinculación de empresas a la ejecución de proyectos necesarios para recuperar los territorios.

La intervención de Restrepo estuvo marcada además por el mensaje de que la reconstrucción tendrá un papel prioritario dentro de la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

El vicepresidente destacó que Pereira y el Eje Cafetero fueran escogidos para realizar el primero de los 12 encuentros regionales previstos por el Gobierno Nacional y aseguró que la decisión representa el compromiso con una región que ha enfrentado las consecuencias del terremoto.

“Vamos a tener un gran compromiso con esta zona del país, sabemos lo que ha sido el sufrimiento después del terremoto”, manifestó.

El encuentro marca además el inicio de las mesas territoriales para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, proceso en el que el Gobierno busca definir con las regiones los proyectos y prioridades que harán parte de su hoja de ruta para los próximos cuatro años.

Para Risaralda y el Eje Cafetero, la atención estará puesta ahora en cómo y cuándo comenzarán a ejecutarse los recursos del Fondo Milagro, así como en los proyectos de reconstrucción que podrán financiarse con estos mecanismos.