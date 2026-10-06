Fondo Milagro entra en operación: presidente anunció primeros recursos tras el terremoto

El anuncio fue ratificado este martes durante el primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, encabezado por el mandatario nacional que llegó acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y todo su gabinete ministerial.

La puesta en marcha del Fondo se convierte en uno de los principales anuncios de la jornada, en momentos en que las regiones afectadas esperan acelerar el paso de la atención de la emergencia hacia la reconstrucción. El mecanismo había sido creado en septiembre para administrar y coordinar recursos públicos y privados destinados a las zonas golpeadas por el sismo.

Desde el 7 de octubre se empezaría a disponer de $1 billón y en noviembre se proyecta la contratación de $2,7 billones adicionales, con lo que el Gobierno plantea movilizar cerca de $4 billones para la recuperación de los territorios afectados.

Durante su intervención, De La Espriella puso la reconstrucción como uno de los primeros asuntos que deberán discutirse en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

El mandatario aseguró que el propósito no debe limitarse a recuperar la infraestructura destruida o afectada por el terremoto, sino aprovechar el proceso para mejorar las condiciones de las ciudades.

“No quiero una reconstrucción limitada a reponer lo que se perdió, quiero que tenga una ambición mayor”, manifestó el presidente, quien sostuvo que la infraestructura que deba recuperarse tendría que quedar en mejores condiciones.

El Gobierno ya había definido que el Fondo Milagro tendrá entre sus funciones coordinar recursos públicos y privados destinados a viviendas, colegios, centros de salud y otras obras de reconstrucción. Pereira, además, había sido anunciada como centro operativo regional para la recuperación de Risaralda.

21 grandes proyectos para el Eje Cafetero

La reconstrucción estuvo acompañada de otra discusión de largo plazo. Según las cifras presentadas durante el encuentro, el DNP tiene identificado un portafolio nacional de 334 grandes proyectos por aproximadamente $535,1 billones.

Para los tres departamentos del Eje Cafetero, el portafolio preliminar contempla 21 grandes iniciativas valoradas en aproximadamente $38 billones, entre las cuales aparece el Tren del Café.

Sin embargo, el propio presidente hizo una precisión: los $38 billones no corresponden a recursos aprobados ni garantizados para la región. Se trata del valor estimado de un conjunto de proyectos que deberá ser estudiado para determinar su viabilidad e impacto.

“El hecho de que una iniciativa figure en un portafolio no significa que vaya a ser aprobada y ejecutada”, señaló el mandatario al pedir que no se confundan iniciativas en evaluación con compromisos de inversión.

Seguridad, empleo e infraestructura

De la Espriella señaló además que la seguridad es el principal eje de su estrategia para el Eje Cafetero, al considerar que las condiciones de orden público tienen una relación directa con la llegada de inversión, la generación de empleo y la actividad empresarial.

También se refirió a la necesidad de impulsar proyectos capaces de reducir los costos logísticos de la región y generar mejores oportunidades laborales para evitar que sus habitantes tengan que desplazarse hacia otras zonas del país en busca de empleo.

El presidente aseguró que el DNP tendrá ahora la responsabilidad de recoger las propuestas que surjan de las mesas regionales, organizarlas técnicamente, establecer prioridades y determinar cuáles podrán incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La jornada de Pereira es la primera de 12 reuniones regionales previstas para ese proceso. Para el Eje Cafetero, la discusión comienza marcada por una prioridad inmediata: convertir los recursos y mecanismos del Fondo Milagro en proyectos concretos de reconstrucción después del terremoto.