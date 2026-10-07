Pereira espera acelerar su reconstrucción tras la activación del Fondo Milagro

Pereira

La visita del Gobierno Nacional a Pereira dejó uno de los anuncios que la ciudad esperaba desde el terremoto del 10 de agosto: el Fondo Milagro ya cuenta con recursos disponibles y las primeras inversiones estarán dirigidas a demoliciones, remoción de escombros y recuperación de infraestructura crítica. Para la capital risaraldense, el anuncio representa el comienzo de una etapa decisiva frente a una reconstrucción cuyo costo se estima en $13,8 billones.

La fiducia del Fondo Milagro ya dispone de $627.000 millones. Según explicó el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, los primeros recursos tendrán como prioridades la demolición de estructuras, remoción de escombros, e identificación de necesidades.

“A partir de hoy se cuenta en la Fiducia del Fondo Milagro con $627.000 millones, cuyos primeros recursos estarán dirigidos a demolición y reconstrucción de infraestructura crítica como hospitales, colegios y viviendas”, afirmó Ríos.

El Gobierno también planteó la disposición de un primer billón de pesos y una posterior adición de $2,7 billones, dentro de una estrategia que busca acercarse a los $4 billones y que será complementada con otros mecanismos de financiación, entre ellos Obras por Impuestos.

Para el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, la activación financiera del Fondo representa un cambio frente a las semanas iniciales de atención de la emergencia, especialmente porque uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la ciudad es la demolición de edificaciones que continúan representando riesgo.

“Hoy el Fondo Milagro es una realidad, ya como lo anunció el señor presidente hay recursos disponibles, y la primera fase que se está trabajando es la de demolición y remoción de escombros; allí tendremos gran apoyo del Gobierno Nacional para avanzar con esta tarea”, aseguró el mandatario.

Pereira necesita $13,8 billones

La dimensión del reto local supera ampliamente los recursos que comienzan a estar disponibles. El Plan de Acción Específico “Pereira Renace” estima en aproximadamente $13,8 billones las inversiones necesarias para recuperar y transformar la ciudad.

De esa cifra, cerca de $12,66 billones corresponden a reconstrucción y adaptación de largo plazo y $1,2 billones a recuperación temprana.

Vivienda representa el mayor desafío, con necesidades estimadas cercanas a los $9 billones. A esto se suman inversiones en renovación urbana, educación, movilidad, ambiente, escenarios deportivos y culturales, salud, servicios públicos, empleo y recuperación empresarial.

Reconstrucción de Risaralda

La reconstrucción no termina en Pereira. Las estimaciones realizadas después del terremoto ubican las necesidades de Risaralda por encima de los $23 billones, teniendo en cuenta los daños y proyectos requeridos en vivienda, infraestructura, educación, salud, actividad productiva y otros sectores.

Esto significa que los primeros recursos del Fondo Milagro representan el inicio de un proceso considerablemente mayor y que requerirá combinar inversión del Gobierno Nacional, entidades territoriales, cooperación internacional y sector privado.

“Aprobamos el PAE, son 15 Planes de Acción Específicos que los señores alcaldes y yo, aprobamos cercanos a los $24 billones, donde también se destacan proyectos como el Hospital Regional de Alta Complejidad, la PTAR para los municipios de Pereira y Dosquebradas, al igual que proyectos de iniciativas regionales como el Tren del Café”, afirmó el mandatario departamental.

A esto se suma el portafolio preliminar presentado durante la jornada para el Eje Cafetero: 21 grandes proyectos estimados en $38,7 billones, que, según lo expuesto durante el encuentro, podrían generar alrededor de 151.000 empleos directos.

Después de la visita presidencial, Pereira queda entonces con dos tareas paralelas: conseguir los recursos necesarios para financiar una reconstrucción estimada en $13,8 billones y lograr que sus proyectos estratégicos queden incorporados en la hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.