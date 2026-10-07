ANT y alcaldías de Pereira y Dosquebradas ponen drones y tecnología al servicio de la reconstrucción

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), llegó a Risaralda para articular con las administraciones municipales de Pereira y Dosquebradas alternativas técnicas que contribuyan a la atención de las zonas rurales afectadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

Aunque la emergencia tuvo un fuerte impacto en las zonas urbanas, el movimiento telúrico también generó afectaciones en centros poblados y áreas rurales, donde comunidades campesinas requieren que la respuesta institucional tenga en cuenta las condiciones particulares del territorio.

Por esta razón, la ANT evalúa una propuesta que contempla sobrevuelos con drones, procesamiento de información geoespacial y participación de equipos especializados de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y la Subdirección de Planeación Operativa de la entidad.

La información obtenida permitiría identificar cambios y posibles afectaciones en terrenos y estructuras rurales y aportar elementos técnicos para que las administraciones municipales definan las acciones que correspondan.

“La próxima semana estaremos enviando una propuesta técnica cuantificando personal, equipos requeridos, recursos necesarios y aunado a los esfuerzos que nos pueden brindar las alcaldías para la atención”, explicó Hugo Javier Jiménez, subdirector de Planeación Operativa de la ANT.

Para la entidad, esta articulación aportará información precisa para orientar la recuperación de las zonas rurales afectadas.

“Debemos aunar esfuerzos para atender cuanto antes a las familias rurales afectadas y brindar a los municipios las herramientas técnicas necesarias para avanzar en una reconstrucción ordenada, que tenga en cuenta las particularidades del campo y las necesidades de su población campesina”, precisó Lina María Garrido, directora de la ANT.

A su turno, Lina Marcela Mondragón, secretaria de Planeación de Dosquebradas, destacó la importancia del acompañamiento de la máxima autoridad de tierras de la Nación para generar información que contribuya a la reconstrucción del municipio.

“Le agradecemos a la Agencia de Tierras porque hoy iniciamos una articulación nacional en la que esperamos construir una ortofoto (fotografía aérea o satelital) y trabajar unidos para contar con estos insumos, que serán de suma importancia para la reconstrucción de la zona rural de nuestro municipio”, concluyó la secretaria.