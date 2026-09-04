Comercios de Pereira reportan afectaciones económicas cercanas a los $355.000 millones

Pereira

Para los empresarios, ahora existe una segunda preocupación: la reducción en la llegada de compradores, especialmente al centro de la ciudad, donde cerca de 7.500 establecimientos hacen parte de la actividad económica que tradicionalmente mueve cientos de millones de pesos cada día.

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La Cámara de Comercio realizó un censo con cerca de 80 personas que recorrieron calles y establecimientos para identificar las afectaciones. En total, se consolidaron 14.260 registros, donde fueron visitados más de 6.000 establecimientos. Según el reporte, el 76 % de los comercios evaluados reportan algún tipo de afectación con pérdidas económicas cercanas a los $355.000 millones.

Entre los negocios censados, 623 colapsaron, 125 permanecen cerrados, 1.697 presentan afectaciones leves, 1.888 tienen daños graves y 2.526 reportaron pérdidas de mercancía. La Cámara advierte que una parte importante de los establecimientos con daños menores podría reactivarse rápidamente con recursos relativamente pequeños, estimados entre $5 y $10 millones por negocio, destinados a reparaciones, cambio de cubiertas, resanes y reposición de mercancía.

“Entonces yo creo que lo primero que nosotros queremos dar como Cámara es el mensaje a las instituciones, además y a los ciudadanos, de que hay que volver al centro. Porque los empresarios del centro, que son una cifra cercana a los 7.500 establecimientos de comercio, están sufriendo otro terremoto y es el de la no llegada de los compradores que tradicionalmente llegaban al centro de la ciudad”, indicó Jorge Iván Ramírez, presidente Cámara de Comercio.

La Cámara de Comercio calcula que alrededor de 52.000 puestos de trabajo están en riesgo, mientras que, por sectores, el comercio concentra las afectaciones de la siguiente manera: el 1.6% hotelería, el 2% industria, otros el 3%, el 49 % el comercio del centro de la ciudad, seguido de servicios con 24 % y gastronomía con 20 %.

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Por zonas, el centro registra la mayor afectación, así cómo Cuba, La Circunvalar y Providencia.

Ante este panorama, la Cámara hizo un llamado a las instituciones y a los ciudadanos a volver al centro de Pereira y comprar en los establecimientos que continúan prestando sus servicos por medio de la estrategia “Si está abierto, compra”, siempre teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de cada sector.