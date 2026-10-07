Nueva EPS y Hospital San Jorge llegan a un acuerdo y reabren servicios a sus afiliados

Pereira

Las dos entidades alcanzaron un acuerdo que permitió restablecer de manera inmediata la atención, después de la decisión adoptada por el centro asistencial ante los incumplimientos en los pagos y la falta de definición contractual.

La Nueva EPS confirmó que se realizó una reunión con el gerente Javier Alejandro Gaviria y las directivas del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, para revisar las circunstancias que habían provocado la suspensión.

El encuentro permitió llegar a un acuerdo para reabrir los servicios de manera inmediata y garantizar la continuidad de la atención de los usuarios. Sin embargo, todavía deberán continuar las conversaciones sobre los aspectos financieros y administrativos pendientes entre las dos instituciones.

Recordemos que la decisión del San Jorge de restringir la atención se produjo en medio de una difícil relación financiera con Nueva EPS. Con corte a septiembre, según las cifras entregadas por el hospital, la cartera acumulada de esta EPS superaba los $57.060 millones, convirtiéndola en el principal deudor de la institución.

A esto se sumó el bajo porcentaje de pago de la facturación reciente. Durante septiembre, el hospital reportó cuentas radicadas ante Nueva EPS por $7.498 millones, pero aseguró haber recibido únicamente $1.926 millones, equivalente al 25,6 %.

El San Jorge había cuestionado que ese porcentaje estuviera muy por debajo del 90 % de la facturación radicada que, según explicó la institución, debía ser girado en el marco de las disposiciones adoptadas durante la emergencia económica y social.

La situación había generado especial preocupación por la cantidad de pacientes que dependen de esta aseguradora. En Pereira y el área metropolitana se estiman alrededor de 110.000 afiliados a Nueva EPS, población que podía verse impactada por la restricción de los servicios del principal hospital público de alta complejidad de Risaralda.

Aunque la atención ya fue restablecida, el acuerdo no significa que hayan desaparecido las diferencias económicas entre las entidades.

La Nueva EPS informó que continuará trabajando con el Hospital Universitario San Jorge en la revisión de los asuntos financieros y administrativos pendientes, buscando soluciones que permitan mantener la prestación de los servicios y mejorar la relación con la institución.