CAR anunció plan contra la sequía: medirán disponibilidad de agua e identificarán sus usos

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) activó un plan de choque para enfrentar la temporada de sequía que atraviesan Bogotá y la región.

El agua subterránea y las zonas de recarga serán claves para garantizar el acceso al recurso hídrico en la capital y los municipios durante esta temporada de El Niño, que apenas comienza.

La entidad puso en marcha oficialmente una auditoría para establecer la disponibilidad de agua subterránea en las cuencas alta y media del río Bogotá, además de delimitar legalmente las zonas de recarga natural.

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Según explicó Alfred Ballesteros, director general de la CAR, el agua subterránea es un recurso estratégico para la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá.

Por eso, el plan busca fortalecer el conocimiento sobre los sistemas acuíferos, identificar las principales presiones que enfrentan y definir, con respaldo técnico y participación de los actores del territorio, las medidas necesarias para garantizar su protección y uso sostenible.

El Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) se desarrolla en el marco del Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, con el que el Gobierno Nacional estableció las directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.

Como parte de una primera fase, se recopiló, organizó, revisó y analizó información relacionada con la geología de la zona, además de datos sobre los aprovechamientos y concesiones de agua, su calidad, los procesos de recarga y descarga, la vulnerabilidad de los acuíferos y las posibles fuentes de contaminación.

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Para desarrollar este proceso, la entidad contará con un equipo interdisciplinario de profesionales especializados, que permitirá articular los componentes técnicos y sociales del proyecto. También se contempla la participación de la comunidad y de las empresas.

Sus conocimientos y experiencias ayudarán a identificar los principales usos del agua, los puntos donde se aprovecha, las problemáticas existentes y los cambios que ha tenido el recurso a lo largo del tiempo.

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“El conocimiento de las comunidades, usuarios y demás actores del territorio será un insumo fundamental para comprender las dinámicas del agua subterránea y complementar la información científica. Queremos que este sea un proceso participativo, transparente y articulado con las realidades de la Sabana de Bogotá”, detalló Ballesteros.

Con este proceso, la CAR espera contar con herramientas que permitan analizar aspectos como la oferta y demanda del recurso, su calidad, posibles fuentes de contaminación, los niveles de recarga y eventuales condiciones de agotamiento.