Cortes de agua en Bogotá: localidades y barrios que no tendrán servicio del 14 al 18 de septiembre
Conozca los barrios en que se cerrará el servicio de agua durante la semana del 14 al 18 de septiembre por parte del Acueducto de Bogotá.
Conozca los cortes de agua en barrios de Bogotá, programados durante la semana del 14 al 18 de septiembre, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.
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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Barrios de Bogotá con cortes de agua del 14 al 18 de septiembre de 2026
Lunes 14 de septiembre de 2026
- Localidad de Chapinero
Los Rosales: De la calle 78 a la calle 80, entre la carrera 3 a la carrera 5. Desde las 7:30 a. m. hasta por 4 horas.
Chicó Norte II Sector: De la calle 96 a la calle 98, entre la carrera 12 a la carrera 14. Desde las 8:15 a. m. hasta por 9 horas.
Chicó Norte: De la calle 92 a la calle 94, entre la carrera 11 a la carrera 13. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
El Chicó: De la carrera 12 a la carrera 14, entre la calle 89 a la calle 91. Desde las 7:45 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Engativá
Villas de Granada I: De la calle 9 a la calle 11, entre la carrera 31 a la carrera 35. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Puente Aranda
San Eusebio: De la calle 25 sur a la calle 27 sur, entre la carrera 50 a la carrera 52. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Usaquén
Escuela de Infantería: De la calle 99 a la calle 101, entre la carrera 13 a la carrera 15. Desde las 8:15 a. m. hasta por 9 horas.
Los Cedros: De la calle 141 a la calle 143, entre la carrera 18 a la carrera 21. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9:30 horas.
Rincón del Chicó: De la calle 99 a la calle 102, entre la carrera 12 a la carrera 15. Desde las 8:15 a. m. hasta por 9 horas.
Santa Bibiana: De la carrera 21 a la carrera 24, entre la calle 101 a la calle 105. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9:30 horas.
- Localidad de Usme
El Bosque Sur Oriental Rural I: Vereda Rincón Grande. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9:30 horas.
El Porvenir de Los Soches: Vereda Los Soches. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9:30 horas.
El Uval Rural: Vereda Rincón. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9:30 horas.
- Municipio de Soacha
Ciudad Verde (Comuna 3): De la calle 39 a la calle 41, entre la carrera 35 a la carrera 38. Desde las 7:30 a. m. hasta por 9:30 horas.
- Municipio de Funza
Vereda El Hato: Sector Vereda El Hato. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
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Martes 15 de septiembre de 2026
- Localidad de Bosa
Escocia: De la calle 56 sur a la calle 58 sur, entre la carrera 86 a la carrera 88. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Chapinero
Siberia Central: De la carrera 0 este a la carrera 3 este, entre la calle 43 a la calle 45. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
Seminario: De la calle 91 a la calle 93, entre la carrera 2 este a la carrera 5 este. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Engativá
La Faena: De la carrera 119 a la carrera 121, entre la calle 68 a la calle 70. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas.
Villas de Granada I: De la carrera 111 a la calle 113, entre la calle 75 a la calle 79. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Fontibón
Salitre Occidental: De la carrera 67 a la carrera 69, entre la calle 21 a la calle 23. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas
- Localidad de San Cristóbal
Los Alpes: De la carrera 10 este a la carrera 13 este, entre la calle 32 sur a la calle 37 sur. Desde las 8:15 a. m. hasta por 4:45 horas.
- Localidad de Suba
Altos de Chozica: De la calle 130 a la calle 133, entre la calle 88 a la calle 91. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
Lombardía: De la calle 142 a la calle 146, entre la carrera 108 a la carrera 111. Desde las 8:00 a. m. hasta por 10 horas.
Sabana de Tibabuyes Norte: De la calle 144 a la calle 146, entre la carrera 127 a la carrera 129. Desde las 7:45 a. m. hasta por 9:15 horas.
Tibabuyes: De la carrera 108 a la carrera 109, entre la calle 144 a la calle 146. Desde las 8:00 a. m. hasta por 10 horas.
Villa Elisa: De la carrera 92 a la carrera 94, entre la calle 131 a la calle 133. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Usaquén
Molinos Norte: De la calle 105 a la calle 110, entre la carrera 11 a la carrera 14. Desde las 7:30 a. m. hasta por 10:25 horas.
Santa Bárbara Occidental: De la carrera 44 a la carrera 46, entre la calle 117 a la calle 119. Desde las 8:15 a. m. hasta por 8:45 horas.
- Localidad de Usme
La Requilina Rural: Vereda La Requilina. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9:30 horas.
- Municipio de Soacha
El Sol de Portalegre (Comuna 2): De la calle 18 a la calle 20, entre la carrera 10 a la carrera 12. Desde las 7:45 a. m. hasta por 6 horas.
Santa Helena (Comuna 2): De la carrera 10 a la carrera 12, entre la calle 18 a la calle 20. Desde las 7:45 a. m. hasta por 6 horas.
- Municipio de Funza
Vereda El Hato: Sector Vereda El Hato. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas
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Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Localidad de Bosa
San Diego Bosa: De la carrera 77 a la carrera 79, entre la calle 84 sur a la calle 87 sur. Desde las 7:30 a. m. hasta por 9:30 horas.
- Localidad de Chapinero
San Isidro Rural: De la calle 101 a la calle 103, entre la carrera 8 este a la carrera 12 este. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Ciudad Bolívar
Madelena: De la calle 59 sur a la calle 61 sur, entre la carrera 63 a la carrera 65. Desde las 8:00 a. m. hasta por 10 horas.
- Localidad de Engativá
Villas de Granada I: De la calle 5 a la calle 11, entre la carrera 31 a la carrera 35. Desde las 8:30 a. m. hasta por 9 horas.
- Localidad de Puente Aranda
Centro Industrial: De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 59 a la carrera 61. Desde las 8:00 a. m. hasta por 4 horas.
Ortezal: De la calle 20 a la calle 22, entre la carrera 38 a la carrera 40. Desde la 1:00 p. m. hasta por 4:30 horas.
- Localidad de San Cristóbal
Las Guacamayas I: De la carrera 0 a la carrera 2, entre la calle 36 sur a la calle 38 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas
- Localidad de Suba
Sabana de Tibabuyes Norte: De la calle 144 a la calle 146, entre la carrera 127 a la carrera 129. Desde las 7:45 a. m. hasta por 9:15 horas.
- Localidad de Usaquén
Acacias Usaquén: De la calle 143 a la calle 146, entre la carrera 11 a la carrera 13. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
Molinos Norte: De la calle 105 a la calle 107, entre la carrera 12 a la carrera 14. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
Rincón del Chicó: De la calle 103 a la calle 107, entre la carrera 8 a la carrera 14. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
San Patricio: De la calle 108 a la calle 110, entre la carrera 20 a la carrera 22. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
Santa Ana Occidental: De la carrera 8 a la carrera 10, entre la calle 109 a la calle 111. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
Santa Ana: De la carrera 2 este a la carrera 6 este, entre la calle 108 a la calle 111. Desde las 8:15 a. m. hasta por 8:45 horas.
Usaquén: De la carrera 4 a la carrera 8, entre la calle 112 a la calle 114. Desde las 8:00 a. m. hasta por 9 horas.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...