Presunto ladrón se habría robado una gorra en un centro comercial del occidente de Bogotá

Por medio de redes sociales se conoció un nuevo video donde se ve a un hombre con arma blanca tratando de huir de varias personas que lo querían linchar en el centro comercial Diverplaza en la localidad de Engativá, luego de presuntamente haber robado.

De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana, el día sábado, 03 de octubre, en horas de la tarde, una de las patrullas de vigilancia fue alertada por la central de radio de un motivo de policía al interior de un centro comercial. Al llegar al lugar encuentran a las afueras una persona herida y la cual fue trasladada a centro asistencial.

Al parecer , dos hombres habrían ingresado a un local e intentaron hurtar una gorra. Por eso, se desató una avalancha de personas que querían linchar al hombre.

Según las autoridades de este hecho no hubo una denuncia formal por lo que no se han podido hacer las actuaciones correspondientes.