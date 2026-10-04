Así capturaron a dos hermanos delincuentes dedicados al robo de carros en Bogotá

Tras la reacción de las patrullas de vigilancia de la Policía Metropolitana fueron capturados en flagrancia dos hermanos de 26 y 28 años de edad quienes, habrían robado dos vehículos en la localidad de Teusaquillo, en inmediaciones del estadio El Campín, mediante las modalidades de falso servicio de plataforma y halado.

Durante el procedimiento, los uniformados observaron el desplazamiento sospechoso de un vehículo que era halado con una cuerda por otro. Al escuchar voces de auxilio provenientes de su interior, procedieron a detener el vehículo.

Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida y al parecer, en el interior del vehículo llevaban en contra de su voluntad al propietario, quien se encontraba amordazado en la silla trasera del automotor.

En medio de la persecución de los uniformados, los sospechosos perdieron el control del vehículo y terminaron volcándose. Tras el siniestro, el conductor escapó por una de las puertas; sin embargo, gracias a la reacción de una de las patrullas, fue interceptado y capturado. Su cómplice quedó atrapada en el interior del vehículo, situación que fue aprovechada por los uniformados para rescatar a la víctima.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro.