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09 sep 2026 Actualizado 22:54

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1.000 vacantes para trabajar en Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar en la feria laboral

La convocatoria está dirigida para personas mayores de 50 años.

Conozca las vacantes de empleo para personas mayores de 50 años en Bogotá | Getty Images/ Alcaldía de Bogotá

Conozca las vacantes de empleo para personas mayores de 50 años en Bogotá | Getty Images/ Alcaldía de Bogotá

Conozca las vacantes de empleo para personas mayores de 50 años en Bogotá | Getty Images/ Alcaldía de Bogotá
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La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dio a conocer una nueva convocatoria para acceder a 1.000 vacantes de empleo.

En esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles y mayores de 50 años.

Lea también: Más de 1.000 vacantes para trabajar en Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar

¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de trabajo?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, por medio de la estrategia ‘Talento Capital’, tiene a disposición 1.000 vacantes laborales para personas mayores de 50 años, quienes se podrán postular de forma presencial en la feria laboral.

La convocatoria está dirigida para técnicos, tecnólogos y profesionales en áreas jurídicas, financieras, administrativas, comerciales, logísticas, de producción y tecnología, entre otras.

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Conozca a continuación algunos de los cargos disponibles en esta feria de empleo:

  • Profesional jurídico(a) especializado(a).
  • Ingeniero(a) civil.
  • Líder de planeación financiera.
  • Contador(a).
  • Coordinador(a) de comercio exterior.
  • Asesor(a) comercial.
  • Técnico(a).
  • Electricista.
  • Auxiliar administrativo(a).
  • Auxiliar contable.
  • Auxiliar de bodega.
  • Auxiliar de inventarios.
  • Operario(a) de producción.
  • Conductor(a) de cargue y descargue.

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La secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), María del Pilar López Uribe, manifestó: “Las personas mayores de 50 años cuentan con trayectoria laboral, conocimientos técnicos y competencias que representan un activo para las organizaciones. Esta feria busca facilitar su conexión con oportunidades de empleo formal y contribuir a que las empresas incorporen y retengan talento con experiencia, reconociendo su aporte a la productividad y al fortalecimiento de los equipos de trabajo”.

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¿Cómo postularse a las vacantes en la feria de empleo?

Todas las personas interesadas en esta feria laboral deberán asistir este jueves 10 de septiembre de 2026, entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m., a la Plazoleta Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, que se encuentra en la avenida calle 26 #62-47.

De igual manera, todas personas participantes en esta convocatoria, adicionalmente, podrán recibir orientación laboral, recomendaciones para fortalecer su hoja de vida y herramientas para afrontar de mejor manera los procesos de selección.

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Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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