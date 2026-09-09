1.000 vacantes para trabajar en Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar en la feria laboral

Conozca las vacantes de empleo para personas mayores de 50 años en Bogotá | Getty Images/ Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dio a conocer una nueva convocatoria para acceder a 1.000 vacantes de empleo.

En esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles y mayores de 50 años.

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¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de trabajo?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, por medio de la estrategia ‘Talento Capital’, tiene a disposición 1.000 vacantes laborales para personas mayores de 50 años, quienes se podrán postular de forma presencial en la feria laboral.

La convocatoria está dirigida para técnicos, tecnólogos y profesionales en áreas jurídicas, financieras, administrativas, comerciales, logísticas, de producción y tecnología, entre otras.

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Conozca a continuación algunos de los cargos disponibles en esta feria de empleo:

Profesional jurídico(a) especializado(a).

Ingeniero(a) civil.

Líder de planeación financiera.

Contador(a).

Coordinador(a) de comercio exterior.

Asesor(a) comercial.

Técnico(a).

Electricista.

Auxiliar administrativo(a).

Auxiliar contable.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de inventarios.

Operario(a) de producción.

Conductor(a) de cargue y descargue.

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La secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), María del Pilar López Uribe, manifestó: “Las personas mayores de 50 años cuentan con trayectoria laboral, conocimientos técnicos y competencias que representan un activo para las organizaciones. Esta feria busca facilitar su conexión con oportunidades de empleo formal y contribuir a que las empresas incorporen y retengan talento con experiencia, reconociendo su aporte a la productividad y al fortalecimiento de los equipos de trabajo”.

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¿Cómo postularse a las vacantes en la feria de empleo?

Todas las personas interesadas en esta feria laboral deberán asistir este jueves 10 de septiembre de 2026, entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m., a la Plazoleta Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, que se encuentra en la avenida calle 26 #62-47.

De igual manera, todas personas participantes en esta convocatoria, adicionalmente, podrán recibir orientación laboral, recomendaciones para fortalecer su hoja de vida y herramientas para afrontar de mejor manera los procesos de selección.

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