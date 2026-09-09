1.000 vacantes para trabajar en Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar en la feria laboral
La convocatoria está dirigida para personas mayores de 50 años.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dio a conocer una nueva convocatoria para acceder a 1.000 vacantes de empleo.
En esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles y mayores de 50 años.
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¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de trabajo?
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, por medio de la estrategia ‘Talento Capital’, tiene a disposición 1.000 vacantes laborales para personas mayores de 50 años, quienes se podrán postular de forma presencial en la feria laboral.
La convocatoria está dirigida para técnicos, tecnólogos y profesionales en áreas jurídicas, financieras, administrativas, comerciales, logísticas, de producción y tecnología, entre otras.
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Conozca a continuación algunos de los cargos disponibles en esta feria de empleo:
- Profesional jurídico(a) especializado(a).
- Ingeniero(a) civil.
- Líder de planeación financiera.
- Contador(a).
- Coordinador(a) de comercio exterior.
- Asesor(a) comercial.
- Técnico(a).
- Electricista.
- Auxiliar administrativo(a).
- Auxiliar contable.
- Auxiliar de bodega.
- Auxiliar de inventarios.
- Operario(a) de producción.
- Conductor(a) de cargue y descargue.
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La secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), María del Pilar López Uribe, manifestó: “Las personas mayores de 50 años cuentan con trayectoria laboral, conocimientos técnicos y competencias que representan un activo para las organizaciones. Esta feria busca facilitar su conexión con oportunidades de empleo formal y contribuir a que las empresas incorporen y retengan talento con experiencia, reconociendo su aporte a la productividad y al fortalecimiento de los equipos de trabajo”.
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¿Cómo postularse a las vacantes en la feria de empleo?
Todas las personas interesadas en esta feria laboral deberán asistir este jueves 10 de septiembre de 2026, entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m., a la Plazoleta Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, que se encuentra en la avenida calle 26 #62-47.
De igual manera, todas personas participantes en esta convocatoria, adicionalmente, podrán recibir orientación laboral, recomendaciones para fortalecer su hoja de vida y herramientas para afrontar de mejor manera los procesos de selección.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...