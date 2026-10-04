Gerencia presidencial para Bogotá pide a consorcio más personal para el avance de la obras del Metro

Luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán reconociera en lo micrófonos de Caracol Radio que hay retrasos en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, desde la gerencia presidencial para la ciudad, liderada por Clara Lucía Sandoval pidieron al consorcio chino que se encarga de las obras del sistema de transporte, tomar cartas en el asunto.

“Desde la Gerencia Presidencial para Bogotá hacemos un llamado al consorcio constructor de la Línea 1 del Metro, para que incorpore el personal necesario para que la obra siga avanzando, y disminuir los riesgos de atraso. La Línea 1 de Metro es un proyecto estratégico en el que la Nación contribuye con el 70% de los recursos, y se debe garantizar el cumplimiento del calendario de ejecución”, dijo Sandoval en su cuenta de X.

Retrasos en estaciones y sistemas

De acuerdo con el gerente del Metro, Leonidas Narváez al corte del 31 de agosto el proyecto registraba un avance del 82,33 %, frente a un 86,79 % programado en la programación temprana.

Narváez explicó que las principales dificultades están relacionadas con la construcción de las edificaciones de las estaciones. Según señaló, se requiere mayor capacidad de ejecución y personal para avanzar en actividades como mampostería, acabados y redes internas.

“Cuando las estaciones se atrasan, el componente de sistemas y comunicaciones también tiene un efecto porque necesita el avance de las edificaciones para poder instalar los equipos”, explicó.

El gerente aseguró que el consorcio encargado de la construcción debe modificar su ritmo de trabajo para recuperar el tiempo perdido.

¿Se mantiene la fecha de entrega?

Frente a la posibilidad de que los retrasos terminen modificando el cronograma, Narváez sostuvo que las desviaciones actuales pueden ser recuperadas.

“Las desviaciones que hoy tenemos son totalmente reversibles”, afirmó.

El cronograma que maneja actualmente la Empresa Metro contempla el inicio de la marcha blanca el 14 de septiembre de 2027, etapa en la que se realizarán pruebas del sistema, y el comienzo de la operación comercial seis meses después, en marzo de 2028.

“Las fechas no se han movido”, aseguró el gerente.

La vigilancia de las contralorías

La Contraloría de Bogotá señaló que ha realizado vigilancia fiscal sobre la Primera Línea desde 2021 y que, desde 2023, ha trabajado de manera articulada con la Contraloría General. También informó que durante 2026 inició una nueva auditoría con inspecciones a los frentes de obra.

Ahora, la Contraloría General asumirá nuevamente el control fiscal integral del proyecto. Para Narváez, la Empresa Metro está dispuesta a entregar la información requerida y acompañar las actuaciones de los organismos de control.

Mientras avanzan las obras, uno de los principales retos será determinar si las medidas anunciadas por el concesionario permiten recuperar los retrasos en las estaciones y evitar que estos terminen afectando las pruebas y la entrada en operación comercial previstas para 2027 y 2028.