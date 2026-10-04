Quebrada Las Delicias tiene nueva cara: se renovaron más de 20 mil metros cuadros de espacio público

La comunidad de la quebrada Las Delicias cuenta desde hoy con más de 20.700 metros cuadrados de espacio público recuperado tras una intervención que transformó senderos, puentes y zonas ambientales de este corredor de los Cerros Orientales.

El alcalde, Carlos Fernando Galán, y la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, entregaron las obras a la comunidad del entorno de la quebrada, en un sector ubicado entre las calles 60 y 60A y las carreras 2 este y 3, en la localidad de Chapinero.

“Esto ha sido un trabajo con la comunidad, con su participación activa y liderazgo, reconociendo los esfuerzos que hace y seguirá haciendo para recuperar y proteger este entorno tan especial, por su avistamiento de aves, sus especies nativas y lo que representa para la estructura ecológica principal de Bogotá”, dijo Galán.

Las obras incluyeron la recuperación integral de senderos y puentes, la adecuación de espacios para el avistamiento de aves y el mejoramiento del acceso principal, así como intervenciones en infraestructura, iluminación, paisajismo y señalización. También se instaló nuevo mobiliario urbano para mejorar las condiciones de uso y permanencia en este sector.

Con una inversión de $613.230.386, el proyecto, resultado del trabajo entre el Distrito y la comunidad, fortalece el cuidado ambiental, el potencial turístico y el uso responsable de este espacio, que conecta la quebrada Las Delicias con los Cerros.