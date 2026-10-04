“Volvimos a demostrar la capacidad de Bogotá para recibir espectáculos como BTS”: Gustavo Quintero

Bogotá se sigue consolidando como la ciudad de los grandes eventos. Este fin de semana la capital vivió varias jornadas musicales de talla internacional con los conciertos de BTS en el estadio El Campín y con la presentación de Romeo y Prince Royce en el Vive Claro.

Las jornadas dejaron satisfechas a las autoridades de Bogotá, entre ellas, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien estuvo detrás de la logística para que los eventos fueran un éxito.

“Este fin de semana, volvimos a demostrar la capacidad que tiene la ciudad para recibir espectáculos de talla mundial. En este caso, BTS, quizá uno de los conciertos más importantes que ha habido en la historia bogotana. Más de 100.000 personas, alrededor de 53.000 personas por día, estuvieron en el estadio El Campín presenciando un show, que no solamente fue musical, también fue mucha tecnología, luces, y en donde las Army, las seguidoras de la agrupación jugaron un papel fundamental”, aseveró Quintero.

Conciertos de BTS proyectan un impacto económico de $126.054 millones en Bogotá

La llegada de los ídolos del K-pop a Colombia fue buen síntoma para los bolsillos de la capital del país, pues los dos conciertos de BTS proyectó un impacto económico total de $126.054 millones para Bogotá, lo que equivale a unos 34,7 millones de dólares.

“Se sintió en hoteles, en restaurantes, en comercios, en transportes. Solo estos conciertos de BTS representan alrededor de 99.000.000.000 millones de pesos de ingresos para la ciudad de Bogotá. Ingresos que se distribuyen en alimentos y bebidas, en alojamientos, transportes, y en compras y recuerdos que las personas que llegaron a la ciudad se llevan hoy para sus hogares”, aseguró Quintero.

Y agregó, “del total de la boletería, alrededor del 18%, el 18.4 % corresponde a personas que vienen de otros países, especialmente desde Ecuador, México, Centroamérica y Venezuela. Cerca del 25 % de la boletería fue vendida a personas que no viven en Bogotá, que viven en otros lugares del país y que llegaron solamente para ver el concierto. Las reservas aéreas durante esta época, en comparación con el año anterior, crecieron en un 46.6 %. Es decir, los grandes eventos en la ciudad se convierten en un verdadero motor de turismo”.

Por ahora, Bogotá se prepara para otros eventos de talla internacional como los conciertos de: Iron Maiden, Maná, Ryan Castro y la celebración de los 30 años de Rock al Parque.