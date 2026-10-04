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04 oct 2026 Actualizado 22:18

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Bogotá

Vecinos de La Esmeralda protestaron en rechazo a carreras atléticas que generan cierres viales

Los vecinos aseguran que durante dos años han vivido la misma situación.

Vecinos de La Esmeralda protestaron en rechazo a carreras atléticas que generan cierres viales

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Bogotá
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Este domingo, 4 de octubre en horas de la mañana; vecinos de la localidad de Teusquillo del barrio La Esmeralda manifestaron en la calle 53 con carrera 50, sentido oriente - occidente.

De acuerdo con los registros, las personas se reunieron en rechazo a los múltiples eventos deportivos que se realizan en la zona y que conllevan al cierre de varias vías de la zona. Esto, de acuerdo con los vecinos les ha generado complicaciones y problemas para poder movilizarse, sobre todo los fines de semana.

Por su parte, el edil por la Alianza Verde, Nicolás Riaño expuso las inconformidades de sus vecinos.

“80% de los cierres viales de Bogotá por carreras atléticas, se dan en 8 barrios. @Maferoc @SectorMovilidad @GAquinteroA, a eso sumarle los cierres en las mismas zonas por el Estadio, Movistar Arena, Simón Bolívar y Vive Claro. Cierres de jueves a domingo. ¿Qué soluciones dan?, dijo el edil.

Se espera que el próximo fin de semana de nuevo los vecinos del sector salgan a manifestarse para así lograr soluciones del sector movilidad.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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