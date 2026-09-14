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Glufosinato de amonio vs. glifosato: experto advierte sobre los riesgos de la aspersión aérea

En Dos Puntos de Caracol Radio, Gabriel Tobón, profesor en el Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales en la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió sobre el uso de herbicidas contra los cultivos de coca luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara plan piloto para probar la aspersión aérea con glufosinato de amonio en un máximo de 1000 hectáreas en Putumayo. Un juez de Puerto Asís suspendió la aspersión con glufosinato de amonio en todo el territorio de Putumayo.

Tobón analizó las implicaciones técnicas, ambientales y de salud de esta decisión. Según el experto, la diferencia principal entre ambos químicos radica en su forma de actuar sobre la planta. “Mientras que el glifosato tiene un carácter sistémico, lo que quiere decir que cuando se mueve dentro de la planta puede llegar hasta las raíces y los bulbos, el glufosinato de amonio es un herbicida de contacto, no es sistémico”, explicó.

Lo anterior significa que el glufosinato actúa sobre el tejido verde de las hojas que toca directamente. Sin embargo, Tobón subrayó que “ambos son de amplio espectro”, lo que significa que “cualquier tejido verde que tocan lo intoxican y matan el tejido vegetal”.

El académico señaló que, con este químico, la fumigación no solo destruye la coca, sino también los cultivos ilícitos como el maíz, el plátano y la yuca. “Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que a este tipo de herbicidas, para que logren una mayor adherencia a las hojas o los tejidos verdes, se les echa un surfactante que de alguna manera potencia el poder del herbicida, lo vuelve mucho más tóxico”, añadió.

En cuanto a los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, el panorama es alarmante.

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