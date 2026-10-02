¿En Colombia es delito el abandono de mascotas? Esto dice la ley

En diálogo con Dos Puntos, Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá, se pronunció a propósito del abandono de un par de perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado el pasado 30 de septiembre.

Se trató de una pareja proveniente de Miami que hizo escala en el Bogotá y tenía como destino la ciudad de Cali. Cuando los viajeros iban a pasar por el control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), no cumplían con los requisitos para transportar a las mascotas y, por eso, decidieron dejar a las mascotas en Bogotá antes de continuar su recorrido hacia su destino final.

¿En Colombia es delito el abandono de mascotas?

Antonio Hernández explicó que Colombia ha avanzado en la jurisprudencia relacionada con el maltrato animal a partir de la consideración de que los animales son seres sintientes: “Eso, en blanco y negro, es que un animal siente como sentimos nosotros: frío, miedo, alegría, hambre, etcétera. Dentro de esto existen varias formas de maltrato y una de estas justamente tiene que ver con el abandono”.

En los casos en los que una mascota es abandonada y recuperada, Hernández explicó que entra en un proceso de adopción, mientras que el responsable puede ser sujeto de multas y otros tipos de sanciones.

“Cuando el animal sufre, resulta herido o muere a raíz del abandono, es un delito y está tipificado en Colombia, incluso da cárcel”, añadió.

Cabe aclarar que el abandono de mascotas no siempre se tipifica automáticamente como un delito penal en Colombia. Sin embargo, legalmente se considera una forma de maltrato animal que conlleva multas severas y, si causa lesiones graves o la muerte, constituye un delito penal con penas de prisión.

La Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y castiga el abandono o maltrato básico con multas considerables. Además, la Ley 2455 de 2025 (conocida como Ley Ángel) sanciona expresamente el abandono de un animal doméstico bajo custodia o propiedad.

En caso de que el abandono haya expuesto al animal a condiciones que le provoquen lesiones graves o la muerte, el hecho se convierte en delito penal de acuerdo con el artículo 339A del Código Penal sobre maltrato animal. Incurrir en ese delito puede acarrear una pena de prisión que va desde los 20 hasta los 56 meses, además de inhabilidades para tener animales y multas de mayor monto.