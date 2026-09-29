¿Cómo atender la crisis en salud que se vive en San Andrés? Habla el senador Andrés Forero

En diálogo con Dos Puntos de Caracol Radio, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, habló acerca de la crisis de salud y la precariedad hospitalaria que se vive en el archipiélago de San Andrés.

El pasado 22 de septiembre se conoció el caso de la turista Angelly Mejía, quien sufrió una fractura de fémur en un muelle y lleva casi una semana en el hospital de San Andrés. Ella ha denunciado que necesita una intervención quirúrgica que no le pueden brindar en la isla y que, a pesar de que su remisión ya ha sido autorizada, no ha conseguido el transporte especializado que se requiere.

A propósito de este y otros hechos similares, Forero, quien participó en la audiencia pública sobre la crisis de salud en San Andrés que fue convocada por el representante Jorge Méndez el pasado 24 de septiembre, sostuvo que la crisis en salud que se vive en todo el país se agudiza en San Andrés.

En ese sentido, recordó que en la isla vive una población cercana a los 100.000 habitantes para los que operan 12 EPS: “Nueva EPS ha estado intervenida por el Gobierno desde hace más de dos años, Sanitas también estuvo intervenida y eso ha generado una situación de crisis un poco más compleja que la que se vive en el resto del país”.

También aseguró que en la audiencia pública había “mucho ruido de corrupción” por parte de la comunidad sobre la forma en la que se ha manejado el hospital público: “Casi que le suplicaban a la superintendente delegada que ojalá pudieran intervenir en ese hospital porque, lamentablemente, no estaba dando una buena atención”.

También hizo un balance de la precaria situación en la que se encuentra el centro de salud, ya que el pasado 28 de septiembre se cayó el cielorraso de la sala de reanimación del hospital y se han visto varias goteras en las zonas de hospitalización.

“Una de las quejas permanentes era que al talento humano no le han pagado desde hace 6 o 9 meses y (que) han tenido que cerrar algunos servicios como la endoscopia. Muchas cosas que en principio deberían poderse hacer en el hospital se están teniendo que remitir al continente y la comunidad se queja de que, en algunos casos, ellos mismos tienen que aportar los insumos porque el hospital no los tiene”, advirtió.

¿Quién tiene la responsabilidad de atender la crisis de salud en San Andrés?

Sobre quiénes son los responsables de diagnosticar y atender la crisis de salud que se vive en San Andrés, el senador Andrés Forero expresó que esta labor es directamente de la Gobernación.

“Sabemos que recientemente hubo unas elecciones atípicas, pero la responsabilidad recae en la Gobernación. La comunidad quería que sacaran al director del hospital, (pero) la gobernadora dice que hay una serie de trámites y situaciones procedimentales que supuestamente le impiden remover y cambiar a ese funcionario”, explicó.

También aseguró que se han detectado una serie de incumplimientos en el hospital, por lo que “es posible que esa sea una forma en que el Gobierno Nacional se meta en esta situación tan compleja que se está viviendo”.

Otra responsabilidad que señaló el senador, de carácter general, recae en la intervención de Nueva EPS: “La verdad es que esa intervención resultó siendo un remedio mucho peor que la enfermedad que supuestamente quería resolver. Esto afecta la actividad principal de la isla, que es el turismo”.

“Ellos (los sanandresanos) se sienten dejados de la mano del Gobierno Nacional y víctimas de lo que consideran situaciones de corrupción generalizada en el Gobierno Departamental”, expresó.

¿Cómo atender la crisis de salud en San Andrés?

El senador Andrés Forero también advirtió que, tras la audiencia pública, también se fijaron compromisos y responsabilidades frente al plan de choque para atender la crisis.

“La ministra de Salud (Ana María Vesga) asumió una serie de compromisos y dijo que van a volver a la isla en tres meses para revisar si se han cumplido”, contó.

También aseguró que la ministra Vesga dijo que, con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, se debe hacer un “ejercicio de conciliación de cuentas, porque las que tenía el director del hospital en la audiencia pública diferían de las que tenían Nueva EPS o Sanitas”.

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