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¿Cuáles restricciones trae la Ley Laura para la transición de género en menores? Carol Borda explicó

La representante a la Cámara Carol Borda, de Salvación Nacional, pasó por los micrófonos de Dos Puntos para explicar en qué consiste la Ley Laura y cuáles serán sus restricciones frente a la transición de género en menores de edad en Colombia.

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¿Qué es y qué busca la Ley Laura en Colombia?

Busca prohibir tres tipos de procedimientos que se pueden realizar en menores:

Bloqueadores de pubertad

Hormonas cruzadas

Procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo: explicó que, aunque se practica tras la mayoría de edad, le cierran la puerta al procedimiento en menores.

“Sabemos y hemos estado en espacios en donde distintos colectivos han hablado de la importancia de poder permitir el acceso a este tipo de procedimientos en menores”, dijo.

Aclaró también que la Ley Laura solo restringirá dichos procedimientos en niños y adolescentes, por lo que no afectará a los mayores de edad.

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“Si un adulto, en su decisión y en su mayoría de edad, decide cambiar de sexo, puede hacerlo. Lo que decimos es que a los menores de 18 años no”, sostuvo.

De otro lado, dio a conocer cifras que muestran que, en el periodo entre 2015 y 2024, más de 50 niños han tenido acceso a bloqueadores de pubertad a través del sistema de salud colombiano.

“Niños de edades tempranas, como 10 u 11 años, están accediendo a tratamientos que son antinaturales contra su cuerpo, en un país en donde no les permitimos operarse la nariz, pero sí estos procedimientos nocivos para la salud”, indicó.

Borda expresó que la razón que los llevó a presentar la Ley Laura en el Congreso es que “no existe evidencia científica que muestra los beneficios que prometen los cambios de sexo en menores”. Incluso, destacó que muchos de los medicamentos no están registrados ante el Invima para tal hecho.

¿Si los padres están de acuerdo, el niño puede acceder al cambio de género?

La representante aseguró que en ese punto es que toma relevancia el caso de ‘Laura’, una joven que decidió hace 10 años hacerse el proceso de transición de género y luego expresó su arrepentimiento.

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“Los padres de ella decían que si no llevaban a su hija a ese proceso, ella se podría suicidar. Cuando se dieron cuenta, resulta que no tenía disforia de género, sino que tenía un tema en su identidad por depresión y ansiedad por un abuso a los cinco años. Hoy Laura demandó a la clínica y ha sido tan fuerte la presión que bajaron la oferta en afirmación de género de su página web”, sostuvo.

¿Cómo controlar las prácticas de cambio de género en menores?

Borda mencionó que existe un vacío legal que ha sido avalado. Recordó la circular trans que emitió el antiguo superintendente de Salud Luis Carlos Leal. Allí se trataba el tema de transexualidad en niños y adolescentes, según contó.

Así las cosas, recordó que países que habían avanzado en dichos procedimientos “se echaron para atrás” al darse cuenta que eran tratamientos experimentales.

“No hablamos de identidad o ideología de género, sino de evidencia científica internacional que denuncia estos procedimientos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: