¿Cuál es el papel de la IA en el manejo de los servicios públicos? Consultor de Oracle responde

Jorge Moreno, consultor de ventas de Oracle, habló sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector de los servicios públicos. Foto: Getty Images/ Caracol Radio

Jorge Moreno, consultor de ventas de Oracle, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio y se refirió a los beneficios de utilizar la inteligencia artificial en el sector de los servicios públicos.

“La inteligencia artificial juega un papel importantísimo en el desarrollo de las nuevas tendencias en el sector. Parte de las ventajas que va a tener la implementación de la inteligencia artificial son las capacidades para poder facilitar a la ciudadanía la interpretación, racionalización y control del consumo de servicios”, explicó Jorge Moreno desde Andesco.

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El experto afirmó que podrá ayudar a las empresas con la capacidad de predecir, generar y diagnosticar correctamente el uso de sus plataformas mediante acciones correctivas y preventivas para garantizar la continuidad de los servicios.

Asimismo, desde el punto de vista de los proyectos, la IA podrá generar una plataforma consistente y coherente para planear, construir y operar esas iniciativas que necesita el sector.

“Todo esto en un entorno común de datos que le permita también a las organizaciones tener información en tiempo real y no aislada o sectorizada dentro de la misma organización”, señaló el consultor de ventas de la compañía Oracle.

Morena afirma que al tener toda esta información en tiempo real consolidada, de acuerdo a los diferentes niveles gestión, permitirá que se racionalice el manejo de la información para los mismos usuarios.

Por otra parte, se refirió a la que controversia que se ha generado en el mundo y que señala la posibilidad de que la inteligencia artificial acabe con la humanidad.

El experto asegura que la inteligencia artificial y fundamental, pero no comparte las opiniones de que vaya a acabar con el mundo, ya que siempre habrá personas detrás de ellas.

“Detrás siempre habrá personas que dirijan esas acciones de la inteligencia artificial. Es como tener un consultor, pero que tú le dices qué necesitas que obtenga. Entonces, si no le das un correcto front, pues se desboca”, señaló.

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Por último, Jorge Moreno manifestó que Colombia que se encuentra a la par comparado con los otros países de la región Andina, sin embargo, hay ciertos aspectos en los que se están un poco atrás.

“Hay países que ya inclusive tienen sus tarifas controladas, por ejemplo, por periodos de tiempo en el día. Entonces eso permite una mejor racionalización del servicio. A nosotros todavía nos falta llegar a eso, también por sectores de la ciudad o cosas de ese estilo, que se puede hacer a través de la tecnología”, señaló.

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