Deben modificar cosas del ritual para que el toro no sufra: experto tras prohibición de corridas

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Deben modificar cosas para que el toro no sufra: experto tras prohibición gradual de corridas

En Dos Puntos de Caracol Radio, estuvo Camilo Valencia, periodista experto en tauromaquia, quien se refirió a la decisión de la Corte de mantener la prohibición gradual de las corridas y planteó la posibilidad de modificar algunos elementos del espectáculo para reducir el sufrimiento del animal, manteniendo parte de los rituales y símbolos que históricamente han acompañado a la tauromaquia.

Quienes defienden esta posibilidad sostienen que la discusión debería centrarse en encontrar puntos de encuentro entre quienes buscan preservar esta tradición y las organizaciones animalistas que cuestionan las prácticas que generan sufrimiento al toro.

Reducir el sufrimiento del toro

“Una de las alternativas planteadas consiste en transformar los llamados tercios de la corrida para que tengan un componente más simbólico y reduzcan la intervención física sobre el animal”, Afirmó.

La propuesta parte de la idea de que el ritual podría conservarse sin que necesariamente todas las acciones que actualmente hacen parte de la corrida tengan el mismo nivel de ejecución.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: