Glufosinato de amonio no degrada de raíz cultivo de coca, prueba no dará resultados: Javier Flórez

En 6AM W de Caracol Radio estuvo Javier Flórez, director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la PAZ (FIP), quien se refierió al uso del glufosinato de amonio para erradicar cultivos ilícitos en Colombia y afirmó que este herbicida no degrada de raíz el cultivo de coca.

El experto se refirió al plan piloto que tiene pensado el gobierno y afirmó que:

“El gobierno nos está metiendo en un laberinto de trámites muy complejo para poder aprobar el programa de aspersión a áreas con un herbicida distinto al glifosato”, concluyó.

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Destacó que Colombia ha aprobado en conjunto con Estados Unidos y otras entidades demasiados herbicidas en los centros de investigación para poder identificar cuál es el que tiene mayor funcionalidad para golpear de manera contundente el arbusto de coca. “Sin lugar a dudas, es el glifosato”.

“El glufosinato de amonio fue aprobado, pero no cumple las mismas características para generar el efecto que tiene en el activo de coca, que es que tenga una degradación desde la raíz para que muera la planta.” Afirmó.

¿Glufosinato de amonio afecta la salud?

De acuerdo con Flórez, cuando en 2016 se realizaron estas mismas pruebas en otras regiones de Colombia, se logró identificar que el daño fue menor, razón por la que tuvo que pasar el herbicida varias veces. “El resultado es peor frente al glifosato, no es el mejor herbicida y genera mayores daños en el medio ambiente”, afirmó.

Además, enfatizó que en listados de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el glufosinato de amonio aparece ubicado como el más peligroso para la salud.

“Si se quiere hacer este tipo de ejercicios, el gobierno debe demostrar con estudios independientes concluyentes, dice la sentencia de la Corte, que no genere daño a la salud y al medio ambiente”.

Por otro lado, determinó que la ruta que está eligiendo el gobierno es más larga y compleja, porque desde hace 5 gobiernos, es que se estudian los efectos del glifosato para cumplir con las sentencias de la corte y demás tribunales que colocaron barreras judiciales para los cumplimientos de estándares de derechos humanos.

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