Periodista Boris Muñoz sobre atentados 9/11: “La islamofobia ha estado muy marcada en estos 25 años”

El periodista y editor independiente Boris Muñoz, conversó con Dos Puntos de Caracol Radio acerca de las consecuencias que tuvo para los Estados Unidos y el mundo el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Para Muñoz, este suceso le hizo ver “cerrarse el mundo” de cara al siglo XXI: “Un mundo) distinto, agitado y lleno de conflicto es, yo creo, el legado del 11 de septiembre para quienes nos quedamos de este lado”.

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Además, recordó que los atentados ocurrieron cuando él se encontraba estudiando un doctorado un doctorado en Literatura: “Me fui a la universidad en bicicleta muy cerca de mi casa en New Brunswick, un pueblo a 50 minutos del sur de Nueva York, y al llegar me encontré con que esto estaba pasando (…) en cuestión de una hora y media, vimos todo lo que vino después”.

“Los que estábamos allí no salíamos del espasmo. Nos quedamos viendo aquello pensando que era un incendio controlable o cualquier cosa. Cuando vimos que se desplomó la Torre Sur primero, ante nuestros ojos, entendimos que era mucho más que un simple accidente (…) cuando se desplomó la segunda torre y el presidente George Bush dijo que se trataba de un ataque terrorista, todo a partir de ese día fue muy distinto”, relató.

Surgimiento de la islamofobia

En ese momento, agregó el periodista, se produjo un cambio dramático en lo que era Estados Unidos: “Era un país abierto, que todavía era muy receptivo con los migrantes. Estaba saliendo del efecto de la Guerra Fría”.

El primer cambio, advirtió Muñoz, fue la islamofobia, “que ha sido muy marcada en estos 25 años y se concreta, en manera de ley, cuando Donald Trump impone un veto de todos los países musulmanes para conseguir visa y entrar a Estados Unidos”.

Además, recordó que el “espíritu antiislámico no ha no ha cesado”, pues argumentó que “se ha empezado a juzgar por la religión, la ideología y otras cosas más a grandes poblaciones”.

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“Se ha perdido la idea de que esto comenzó de manera muy clara el 11 de septiembre de 2001, pero el espíritu se quedó instalado en el Gobierno y en ciertos grupos políticos, aunque no diría que en la sociedad, porque no me no me atrevería a decir que esta es alterofóbica o islamofóbica per se”, agregó.

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