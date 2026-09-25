“No tenemos pago de julio a diciembre”: Ecoalianza Recicladores cuestionó nuevo marco tarifario aseo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En medio del tercer día del Congreso de Andesco, el gremio de recicladores expresó su preocupación por los efectos que tendría la resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), relacionada con el nuevo marco tarifario.

Magna Barinas, representante de Ecoalianza, aseguró que existe incertidumbre frente al reconocimiento económico de la labor que realizan los recicladores y cuestionó que, en la aplicación del nuevo esquema, no se estén teniendo en cuenta las toneladas que efectivamente aprovecha esta población.

Lea también: La CRA cambia el modelo tarifario del aseo en Colombia: esto pasará con las tarifas y el reciclaje

Recicladores cuestionan pagos desde julio

Uno de los principales reclamos del gremio está relacionado con los pagos. Según Barinas, desde julio los recicladores no tienen claridad sobre quién responderá por los recursos correspondientes a su actividad.

“A partir de julio no tenemos pago. El pago de julio a diciembre no sabemos quién nos va a responder”, afirmó.

La representante sostuvo que la resolución establece un esquema de pago por mes vencido, pero manifestó que, en la práctica, existen dudas sobre cómo se garantizará el reconocimiento de la actividad de los recicladores durante este periodo.

Gremio cuestiona reconocimiento de toneladas aprovechadas

Barinas también señaló que el nuevo marco tarifario genera preocupación porque, según explicó, desconoce parte del trabajo que históricamente ha realizado la población recicladora.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el cálculo de las toneladas reguladas, pues el gremio considera que este mecanismo no estaría reflejando de manera adecuada el material que efectivamente es aprovechado por los recicladores.

La representante cuestionó además el papel de la CRA frente al reconocimiento que la Corte Constitucional ha hecho de los derechos de esta población y sostuvo que el gremio espera que el alto tribunal se pronuncie sobre los aspectos que consideran problemáticos.

“No solo afecta a los recicladores, también a los usuarios”

Para Ecoalianza, las dudas frente a la resolución 1040 no se limitan al impacto económico sobre los recicladores, sino que también podrían tener consecuencias para los usuarios del servicio público.

“Si a los recicladores les van a implementar la tarifa, pero ¿quién va a pagar?”, planteó Barinas al explicar una de las principales inquietudes del sector frente a la aplicación del nuevo esquema.

La representante aseguró que existe una diferencia entre la manera en que la resolución es presentada —como un mecanismo que reconoce y dignifica el trabajo de los recicladores— y las dificultades que, según el gremio, han encontrado en su implementación.

Hay preocupación por comercialización de materiales

Otro de los problemas expuestos durante el Congreso de Andesco está relacionado con la comercialización de los materiales reciclables.

Barinas explicó que actualmente enfrentan dificultades porque no se está comprando el material con la misma capacidad, situación que, según señaló, complica la sostenibilidad económica de los recicladores y las organizaciones que hacen parte del sector.

“Tenemos un tema duro en la comercialización porque no se están comprando los materiales y no tenemos cómo soportar las cargas con este marco tarifario”, explicó.

El gremio insiste en que se deben revisar las condiciones de aplicación de la resolución 1040 y garantizar que el nuevo esquema tenga en cuenta el trabajo que históricamente ha desarrollado la población recicladora.

Según Barinas, las decisiones que se adopten en este proceso tendrían impacto sobre más de 77.000 recicladores, por lo que esperan que se aclaren las condiciones de pago, el reconocimiento de las toneladas aprovechadas y el alcance del nuevo marco tarifario.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: