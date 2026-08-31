Glufosinato de amonio: ¿una mejor alternativa que el glifosato?

La erradicación de los cultivos ilícitos fue promesa a lo largo de la campaña de Abelardo de la Espriella y se reiteró cómo “prioridad nacional” durante su discurso el pasado 7 de agosto: “La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra donde hoy alimenta la violencia y el crimen.”

Así mismo, aseguró que se avanzaría con la fumigación de cultivos en el país con herbicidas de última generación que “no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable corte constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente.”

Avanza la propuesta

El pasado 18 de agosto, el Gobierno derogó la resolución que ordenaba la suspensión de la aspersión con glifosato sobre los narcocultivos mediante la resolución 0006 de 2026. Se abre entonces nuevamente la puerta a la utilización de este mecanismo pero queda establecido que la derogación “no implica la reanudación automática” del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea.

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Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado de manera oficial sobre los “herbicidas de última generación” que planea utilizar. El país está a la espera, pero fuentes como Semana y Cambio confirmaron que el glufosinato de amonio sería la sustancia con la que se planea llevar a cabo un plan piloto para evaluar la reanudación de esta práctica en el país.

Bajo este contexto, El Instituto de estudios para el desarrollo y la Paz en Colombia publicó un expediente técnico que expone un análisis de toxicidad y el impacto aéreo que tendría la sustancia de ser utilizada para la aspersión aérea en el país.

Expediente técnico de Indepaz

Indepaz presenta el expediente técnico de la sustancia bajo el título de “El Riesgo Incontrolable del Glufosinato de Amonio”, que explica en términos generales el funcionamiento del veneno que opera a través de destrucción celular.

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Según Indepaz, una vez el veneno alcanza la planta, el químico frena la producción de la enzima natural “glutamina sintetasa”, sin esta, la planta se inunda internamente de amoniaco tóxico y colapsa rápidamente. En un plazo de 3 a 5 días las defensas de la planta se destruyen desde adentro y aunque se degrada rápido en el suelo, el glufosinato es altamente tóxico para quién lo respira o toca directamente durante su uso.

Efectos en el entorno

El expediente establece que “reemplazar un tóxico por otro altera el mecanismo del daño, pero no elimina el peligro” y presenta el uso de glufosinato de amonio cómo “una falsa solución” pues, aunque el veneno actúa de manera más rápida que el glifosato, el rebrote de la maleza es proporcionalmente mayor y exige más fumigaciones.

Sobre la salud humana, la acumulación de amoniaco en el cuerpo asociada a la exposición a la sustancia puede resultar en intoxicación grave, convulsiones, pérdida de memoria y coma. Produce riesgo de alteración en el desarrollo fetal y en la fertilidad. Al contacto genera quemaduras químicas severas en piel y ojos.

En cuanto a la biodiversidad, la sustancia es altamente tóxica para la fauna acuática si alcanza los ríos. Altera el comportamiento y destruye larvas de abejas e impacta el suelo vivo, provocando pérdida de la cobertura vegetal y acelerando su erosión.

Para los animales domésticos, el glufosinato implica un riesgo debido a la ingesta de pasto contaminado por el veneno que puede resultar en temblores, vómitos y asfixia. Al contacto con la piel, también puede generar quemaduras severas en las patas de los animales y se recomienda alejarlos del terreno tratado durante al menos 14 días.

Aspersión aérea

Además, según Indepaz, el uso del glufosinato para la aspersión aérea conlleva un riesgo aumentado pues “elevar el glufosinato sobre el suelo transforma una aplicación controlada en una amenaza de salud pública”.

Las hélices de los drones utilizados para la aspersión aérea empujan el aire hacia abajo. Sobre suelo seco o caliente el veneno llega a evaporarse, sin embargo, alcanza primero a los operarios y a los animales presentes en el terreno y en lugares cercanos.

Las boquillas utilizadas para la aspersión generan gotas minúsculas que no caen, flotan en el aire, y sumadas forman una nube química capaz de viajar cientos de metros.

Si se fumiga al amanecer/ atardecer, gracias al aire frío cerca del suelo, las gotas quedan atrapadas en una capa flotante que puede viajar horizontalmente y alcanzar fuentes de agua, viviendas o escuelas.

Riesgos adicionales

Además de lo anterior, Indepaz advierte sobre el uso de catalizadores químicos, que son sustancias obligatorias para la fumigación aérea, pues se mezclan con el veneno y están diseñadas con el propósito de destruir las “ceras defensivas de la maleza”. Con esto, el veneno puede penetrar instantáneamente.

El problema es que esas mismas sustancias no distinguen biología. “Al rozar la piel de un campesino, un ave, o un pez, el surfactante rompe las defensas naturales del cuerpo humano o animal, multiplicando la absorción del glufosinato a niveles letales. ”

El expediente técnico de Indepaz presenta la siguiente fórmula para explicar lo anterior:

Veneno (Glufosinato) + Rompe-barreras (Surfactante) + Vehículo (viento) = Intoxicación masiva.

Finalmente, es importante aclarar que, como se dijo, la derogación de la resolución 6 de 2015 no implica la reanudación automática, ni autoriza la ejecución de actividades de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos.

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Para que regrese la aspersión aérea, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) debe presentar un plan de manejo ambiental vigente y se debe hacer una consulta previa adecuada de las comunidades étnicas que podrían verse afectadas por la actividad. La resolución 0006 de 2026 levanta la prohibición sobre el glifosato pero es tarea pendiente poder definir la ruta y las condiciones bajo las cuales se piensa llevar a cabo la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea.

El informe de Indepaz concluye que “la aspersión aérea con agrotóxicos no es un simple método agrícola; bajo el prisma de los derechos humanos y la deriva incontrolable, constituye una amenaza directa a la vida, el agua y el territorio”. Así las cosas, será tarea del estado y de la empresa “poder probar científicamente que su actividad no causará daños irreversibles”, y no del ciudadano, campesino o indígena, “probar que el herbicida lo enfermó o mató sus cultivos”.



