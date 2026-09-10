Gobierno avanza en reglamentación para retomar aspersión aérea: realizan pruebas con glufosinato

Aspersión de glifosato. Foto: EFE - Carlos Ortega para el Ejército Nacional

Unos días después de derogar la resolución que impedía la aspersión aérea en Colombia, el Gobierno avanza en un plan piloto para volver a fumigar desde el aire a los cultivos de coca.

Este plan piloto incluye pruebas para determinar si probar, también desde el aire, se puede fumigar con otra sustancia, como el glufosinato de amonio.

Estas pruebas durarán un máximo siete días calendario, y estipulan que no podrán tratar más de 1.000 hectáreas de manera efectiva y que se hará con aeronaves tripuladas, es decir, con avionetas y no con drones.

En Casa de Nariño, el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el Gobierno avanza en la reglamentación para implementar la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos.

“Respetando absolutamente todas las reglas establecidas por la Corte Constitucional: medio ambiente, principio de preocupación..”, dijo.