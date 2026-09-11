Juez ordena suspender la aspersión aérea en Putumayo con Glufosinato de Amonio

Son 14 departamentos y 104 municipios pririzados en el programa de aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos.( Colprensa: Archivo. )

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que el juez tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) le ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella suspender la aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento de Putumayo, esto en medio del estudio de una tutela.

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En ese sentido, el juez impuso una medida provisional al admitir la acción de tutela que interpuso el ciudadano Jhonatan Enrique Meneses Valencia, en representación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social.

“Decretar como medida provisional de protección, la suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con Glufosinato de Amonio que pretenda ejecutarse dentro del territorio del departamento del Putumayo, en desarrollo de la resolución no. 0007 del 18 de agosto de 2026, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, hasta tanto se recaude la información requerida y se adopte la decisión de fondo dentro de la presente acción constitucional”, se lee en el auto conocido por Caracol Radio.

No obstante, desde 2017 en Colombia está suspendida la aspersión aérea; sin embargo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella iniciaría un plan piloto para la erradicación de cultivos ilícitos en el país mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio.

Argumentó el juez que “la eventual ejecución del plan piloto antes de recaudar y analizar los estudios, documentos y soportes técnicos que la propia administración invoca como fundamento de la decisión, podría tornar ineficaz la protección constitucional solicitada y comprometer la posibilidad de adoptar una decisión de fondo suficientemente informada; en efecto, la combinación entre la inminencia anunciada de la medida, la ausencia actual de información esencial para comprender su alcance territorial, social y ambiental y la especial sensibilidad ecológica del departamento del Putumayo, impone una actuación preventiva orientada a preservar la eficacia de la presente acción constitucional”.

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Cabe recordar que, el pasado 28 de agosto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la resolución que, desde 2015, ordenaba suspender la aspersión con glifosato sobre los narcocultivos. Sin embargo, advierte que para que el programa pueda reactivarse, el Gobierno deberá cumplir de manera concurrente con una serie de condiciones.

Se trata de la resolución 0006 de 2026, que deja sin efectos la Resolución 6 de 2015, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, con la que se ordenó suspender el uso del glifosato en las operaciones de erradicación mediante aspersión aérea.

Este decreto abre nuevamente la puerta a la utilización de este mecanismo, pero deja claro que su reanudación no será automática, teniendo en cuenta que el documento establece que la derogatoria, por sí sola, “no implica la reanudación automática” del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, ni autoriza la ejecución de actividades de aspersión desde aeronaves tripuladas.