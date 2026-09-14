Presidente Abelardo de la Espriella abre debate: ¿jueces están sustituyendo al Gobierno?

Daniel Monroy, representante del Pacto Histórico y David Cote, representante del Centro Democrático, debatieron en los micrófonos de 6 AM W sobre el anuncio que hizo el presidente Abelardo de la Espriella, afirmando que su Gobierno controvertirá algunas decisiones judiciales que, según explicó, estarían limitando las facultades del Ejecutivo para tomar decisiones en materia de seguridad y orden público.

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