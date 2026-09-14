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14 sep 2026 Actualizado 12:33

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Presidente Abelardo de la Espriella abre debate: ¿jueces están sustituyendo al Gobierno?

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Daniel Monroy, representante del Pacto Histórico y David Cote, representante del Centro Democrático, debatieron en los micrófonos de 6 AM W sobre el anuncio que hizo el presidente Abelardo de la Espriella, afirmando que su Gobierno controvertirá algunas decisiones judiciales que, según explicó, estarían limitando las facultades del Ejecutivo para tomar decisiones en materia de seguridad y orden público.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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