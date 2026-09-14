Comisiones Económicas aprueban monto del Presupuesto General para 2027 por $635 billones

Sesión de las Comisiones Económicas del Congreso que discutieron el presupuesto general de la nación para 2026(Colprensa-Senado).

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron este lunes el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en $635 billones. La decisión fue respaldada por mayoría de votos en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara.

Con la aprobación del monto, el proyecto continuará su trámite en el Congreso con la discusión del articulado y la definición de la distribución de los recursos entre los diferentes sectores y regiones del país.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, destacó la decisión y agradeció a los congresistas por el respaldo al monto presentado.

“A ustedes nuestra gratitud por la aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación. Nos es grato y satisfactorio saber que Congreso de la República, sus comisiones económicas y el Gobierno Nacional pueden concertar los elementos más importantes de la política pública en Colombia”.

Lara aseguró que la aprobación también refleja, según el Gobierno, una toma de conciencia frente a las dificultades fiscales que atraviesa el país y al comportamiento del gasto público durante los últimos años.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, calificó la aprobación como el primer paso para sacar adelante el presupuesto del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, aunque reconoció que todavía deberán realizarse ajustes a la composición del proyecto.

“Este es un primer paso, pero todo camino empieza por un primer paso”, afirmó Gómez tras la votación.

El jefe de la cartera de Hacienda agradeció el respaldo de los congresistas y señaló que durante las próximas semanas se deberán adelantar mesas de trabajo para definir la distribución de los recursos y realizar modificaciones al proyecto.

“Este no es el presupuesto con el cual hubiera querido iniciar el mandato, pero es el presupuesto que podemos permitirnos, dadas las condiciones en las que está la economía nacional”, sostuvo.

Gómez también advirtió que el monto aprobado no corresponde todavía al presupuesto definitivo y que existe margen para introducir cambios en su composición.

El ministro planteó entre las prioridades del Gobierno reducir el peso de la deuda y de la burocracia, al tiempo que señaló que el presupuesto mantiene problemas estructurales que, en su concepto, se han acumulado durante décadas.

Sobre la estructura tributaria, Gómez señaló que desde 1991 Colombia ha aprobado 21 reformas tributarias, sin que estas hayan logrado resolver completamente el problema de ingresos insuficientes para financiar las necesidades del Estado.

El ministro también aseguró que el Gobierno trabajará en la distribución de los recursos bajo criterios de transparencia y afirmó que no habrá manejo político de las partidas ni “mermelada”.

Ahora, el Congreso deberá avanzar en las mesas de trabajo y en la discusión del articulado, antes de que el proyecto continúe con las siguientes etapas de su trámite legislativo.

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