Gobierno Petro escondió datos por cuatro años y construyó presupuestos falsos: De la Espriella

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images / NurPhoto

El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó la situación fiscal del país y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por las dificultades económicas que enfrenta Colombia.

El mandatario aseguró que la crisis fiscal no obedece a factores externos ni a circunstancias accidentales, sino a las decisiones adoptadas durante la administración anterior.

“Durante cuatro largos años. La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, dijo De La Espriella.

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