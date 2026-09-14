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14 sep 2026 Actualizado 02:14

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Política

Gobierno Petro escondió datos por cuatro años y construyó presupuestos falsos: De la Espriella

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images / NurPhoto

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images
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El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó la situación fiscal del país y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por las dificultades económicas que enfrenta Colombia.

El mandatario aseguró que la crisis fiscal no obedece a factores externos ni a circunstancias accidentales, sino a las decisiones adoptadas durante la administración anterior.

“Durante cuatro largos años. La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, dijo De La Espriella.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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