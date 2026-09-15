No se practicaron cirugías en programa para atender a infancia transgénero: endocrinólogo en Cali
Mario Angulo, médico endocrinólogo pediatra, se pronunció en 6AM W a propósito de la detención en Bogotá del influenciador mexicano Samuel Adrián, director del polémico documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’.
No se practicaron cirugías en programa para atender a infancia transgénero: endocrinólogo en Cali
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...